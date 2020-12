Ngành Y tế Đak Pơ cải thiện chất lượng phục vụ người dân

(GLO)- Đến nay, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có 7/8 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện chỉ còn Trạm Y tế xã Ya Hội là chưa được công nhận đạt chuẩn.

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ hiện có 5 phòng chức năng, 9 khoa và 8 trạm y tế xã, thị trấn. Trung tâm có 50 giường bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 48.000 dân trên địa bàn cùng các huyện lân cận và bệnh nhân vãng lai.

Để công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ y-bác sĩ và xem đây là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh. Theo đó, Trung tâm luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, y đức cho đội ngũ thầy thuốc nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ chăm sóc bệnh nhân; thường xuyên cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Bác sĩ Thái Thị Ngọc An (Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ) thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Nguyễn Tú

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ cũng chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin y khoa mới và các chương trình y tế cho đội ngũ y tế cơ sở. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động người dân tự phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm ở người. Nhờ đó, trong năm 2020, huyện Đak Pơ không xảy ra các ổ dịch lớn truyền nhiễm ở người.

Bên cạnh nguồn nhân lực, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ cũng trang bị thêm máy móc hiện đại phục vụ nhu cầu khám-chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm trang bị 1 máy chụp XQ kỹ thuật số, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm sinh hóa, máy siêu âm…

Bác sĩ Hà Ngọc Hải-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ-thông tin: “Dù còn nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, nhất là thiếu 13 bác sĩ và việc thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều vướng mắc, nhưng cán bộ, viên chức luôn đồng lòng vượt khó để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhờ vậy, chỉ tiêu của Sở Y tế giao là 24.000 lượt/năm nhưng số lượng bệnh nhân đến khám lên đến 42.000 lượt/năm. Số lượng bệnh nhân đông nên số lượng giường bệnh điều trị nội trú thực kê là 80-90 giường”.

Củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Đak Pơ hiện có 4/8 trạm y tế xã, thị trấn được bố trí bác sĩ đảm nhiệm việc khám-chữa bệnh cho người dân. 4 bác sĩ này được Trung tâm cử đi học các lớp chuyên tu và trở về địa phương công tác. Trung tâm Y tế huyện đã gửi danh sách đề nghị Sở Y tế tuyển dụng bác sĩ cho các khoa, phòng còn thiếu và 4 trạm y tế chưa có bác sĩ. Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch dự phòng là sẽ cử y sĩ đi học bác sĩ nếu không tuyển dụng đủ số lượng.

Để công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đạt hiệu quả cao, những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ xây dựng, nâng cấp một số trạm y tế. Từ năm 2015 đến nay, 3 trạm y tế: Phú An, Yang Bắc, Tân An được xây mới với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Trung tâm Y tế huyện đề nghị Sở Y tế đầu tư kinh phí để xây dựng 3 Trạm Y tế xã xuống cấp nghiêm trọng là: Hà Tam, Cư An, Ya Hội. Dự kiến năm 2021 sẽ xây dựng mới Trạm Y tế xã Cư An.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thuận-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân An (huyện Đak Pơ) khám bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Đình Cang. Ảnh: Nguyễn Tú

Có mặt tại Trạm Y tế xã Tân An được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2020, chúng tôi nhận thấy lượng bệnh nhân thăm khám khá đông. Bác sĩ Nguyễn Thị Thuận-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân An-cho hay: “Cơ sở vật chất khang trang đã giúp cho việc khám-chữa bệnh thuận lợi hơn trước đây nhiều. Trạm đang dẫn đầu huyện về số lượng khám bệnh với 200-400 bệnh nhân/tháng”.

Tính đến nay, Đak Pơ có 7/8 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. “Huyện chỉ còn Trạm Y tế xã Ya Hội là chưa được công nhận đạt chuẩn. Nguyên nhân là tỷ lệ trẻ em ở xã này bị suy dinh dưỡng nhiều, trong khi cư dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc di cư vào, cuộc sống còn khó khăn và chưa quan tâm nhiều đến sự phát triển của con cái. Chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng để sớm đưa trạm y tế xã này đạt chuẩn quốc gia về y tế”-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ cho biết thêm.

NGUYỄN TÚ