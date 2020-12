Gia Lai: Thanh tra 21 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đá thực phẩm

(GLO)- Từ ngày 10 đến 30-12-2020, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Đang-Chi Cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra đột xuất đối với 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm trên địa bàn tỉnh.





Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất 1 cơ sở sản xuất đá thực phẩm vào sáng 16-12-2020. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đoàn tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở.



Được biết, 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm thanh tra lần này là do mẫu thực phẩm lấy giám sát ngẫu nhiên trước đó không đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh lập danh sách và được UBND tỉnh phê duyệt, tiến hành thanh tra, truy xuất nguồn gốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

NHƯ NGUYỆN