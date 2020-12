Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai quyết liệt đấu tranh với tội phạm

Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và công tác đăng ký quản lý phương tiện, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã phát hiện 23 vụ việc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, bắt 13 đối tượng; tạm giữ 12 ô tô, 8 mô tô, hơn 7,07 gram heroin, 3 khẩu súng rulo, súng bắn đạn hoa cải, 10 viên đạn, 25 kg pháo, 500 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc, hơn 50 m3 gỗ và nhiều tang vật khác liên quan bàn giao cho các đơn vị chức năng, Công an các địa phương điều tra, xử lý.