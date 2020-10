Ia Pa: 3 người tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Thông tin từ Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Ảnh: Mai Linh

Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 9-10, tại đoạn đường liên xã đi qua Plơi Apa Ơi H’Trông, xã Chư Mố xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Ông Nay Sung (SN 1960, trú tại Plơi Apa Ama Đă, xã Chư Mố) điều khiển xe công nông chở trên thùng xe 3 người gồm: anh R’Ô Thi (SN 1997 trú tại Plei Kdăm, xã Ia Kdăm), anh R’Ô Sơn (SN 2002, trú tại Plơi Apa Ama H’Lăk, xã Chư Mố), anh Rmah Thuyết (SN 1998 trú tại Plơi Apa Ama Đă, xã Chư Mố) theo hướng từ Sông Ba đi ra đường liên xã. Khi đến ngã tư thì xe công nông va chạm với xe máy BKS 81L1-100.99 do anh Kpa Báo (SN 2001, trú tại Plơi Apa Ama H’Lăk, xã Chư Mố) điều khiển chở theo anh Ksor Mơn (SN 1991, trú tại Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố). Hậu quả, anh Báo và anh Mơn tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.



Tiếp đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 10-10, tại Km 381+150 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua thôn 2, xã Pờ Tó) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải BKS 81C-125.61 do anh Nguyễn Viết Nhân (SN 1978, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) điều khiển với mô tô BKS 81B2- 454.90 do anh Đinh Vim (SN 1996, trú tại buôn Brư, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Vim tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.



Hiện Công an huyện Ia Pa đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

MAI LINH