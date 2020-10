Gia Lai tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2009/UBND-NL về tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; thường xuyên giám sát, quản lý nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở mua bán, kinh doanh, chế biến lâm sản, mua bán các loài cây thân gỗ trên địa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời hành vi “quay vòng hồ sơ”, gian lận xuất xứ hàng hóa; tổ chức duy trì có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo vi phạm về lâm nghiệp và có chính sách động viên, bảo vệ đối với người báo tin.

Lực lượng Kiểm lâm kiểm đếm tang vật thu giữ. Ảnh: Thanh Nhật



Đặc biệt, xử lý và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức, người đứng đầu có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay các đối tượng vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách. Theo dõi, đôn đốc các huyện, thị xã thành phố, các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp trong việc trồng dặm lại rừng trồng các năm trước bị chết, xây dựng kế hoạch chăm sóc để rừng trồng sinh trưởng phát triển tốt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020 đã được giao. Chỉ đạo triển khai việc rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng; xây dựng khung giá rừng; phương án quản lý rừng bền vững, đảm bảo thời gian và chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về các gương điển hình trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, xác định các điểm nóng chặt phá rừng, sản xuất kinh doanh lâm sản trái pháp luật, có kế hoạch xử lý triệt để; điều tra, xử lý nghiêm các vụ gây rối, chống người thi hành công vụ; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết tình trạng dân di cư tự do, tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp; kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái pháp luật. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.



Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án hình sự về lâm nghiệp đã khởi tố trong thời gian qua để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. Tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các xe hết niên hạn sử dụng, xe không có giấy tờ hợp pháp, xe độ chế, thay đổi kết cấu để tham gia giao thông, vận chuyển lâm sản trái pháp luật…

LƯƠNG THANH