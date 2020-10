Gia Lai sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau bão số 9

(GLO)- Cơn bão số 9 đi qua để lại những thiệt hại nặng nề về tài sản cho tỉnh Gia Lai, trong đó có cơ sở vật chất trường học. Trong ngày 29-10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã huy động nhân lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 30-10.

Từ sáng sớm, cán bộ và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sró (xã Sró, huyện Kông Chro) đã có mặt ở trường để cùng với lực lượng Công an huyện, đoàn viên, thanh niên của xã khắc phục thiệt hại do bão số 9 vừa gây ra và tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường. Cơn bão với sức gió mạnh đã làm tốc mái 6 căn phòng thuộc khu nhà ở của giáo viên. Những tấm tôn bị uốn cong, rách toạc nằm vương vãi nhanh chóng được tập hợp lại gọn gàng. Sân trường vương vãi cành, lá cây và dãy hành lang, lớp học, bàn ghế… cũng được quét dọn sạch sẽ.

Khắc phục thiệt hại sau bão tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sró (xã Sró, huyện Kông Chro). Ảnh: Mộc Trà

Thầy Nguyễn Văn Đát-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Đến trưa nay, trường đã cơ bản hoàn tất việc khắc phục hậu quả bão số 9, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai. Nhà trường cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho 7 giáo viên tại phòng bán trú của học sinh và nhà dân, giúp thầy cô yên tâm công tác”.

Giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Al Bá, huyện Chư Sê) quét dọn sân trường. Ảnh: Mộc Trà

Tại xã Kông Htok (huyện Chư Sê), bão số 9 cũng làm cây xanh gãy đổ đè hư hỏng mái tôn, nứt bờ tường phòng học tại điểm Trường Mẫu giáo 1-6 ở làng Chư Ruồi-Sul; đánh sập 1 nhà xe giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo-Phân hiệu tại xã Kông Htok.

“Nhà xe bị hư hỏng có diện tích 40 m2, ước thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Vì công trình mới được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 4-2020 và vẫn còn thời hạn bảo hành nên trường đã báo với nhà thầu. Sắp tới, họ sẽ vào kiểm tra để có hướng khắc phục, sửa chữa. Tại điểm trường chính và các điểm lẻ khác đều không có thiệt hại gì đáng kể. Trong sáng nay, nhà trường đã huy động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để tiếp tục công tác dạy và học vào ngày mai”-thầy Phạm Hoàng Tùng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Al Bă) thông tin.

Nhà xe giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo-Phân hiệu tại xã Kông Htok (huyện Chư Sê) bị hư hỏng do bão số 9. Ảnh: Mộc Trà

Riêng điểm Trường Mẫu giáo 1-6 tại làng Chư Ruồi-Sul, dù đã xử lý xong cây xanh ngã đổ nhưng vì tường bị nứt nên trong ngày mai vẫn chưa thể cho học sinh đến lớp học. “Để đảm bảo an toàn cho 25 trẻ đang theo học tại đây, nhà trường đã làm việc với UBND xã bố trí địa điểm học tạm thời cho các cháu trước khi lớp học được sửa chữa”-Hiệu trưởng Trịnh Thị Thanh nói.

Vết nứt trên tường lớp học tại điểm trường làng Chư Ruồi-Sul (Trường Mẫu giáo 1-6, xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà

Bão số 9 cũng làm hư hỏng một số cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (xã Tơ Tung, huyện Kbang) như: tốc mái Phòng Y tế, Phòng Công vụ, sập mái vòm nhà để xe của học sinh, hư hỏng hệ thống điện, gãy 15 bộ bàn ghế… “Rất mong ngành Giáo dục quan tâm hỗ trợ kinh phí để nhà trường sửa chữa những phòng bị hư hỏng, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh của trường tiếp tục dạy và học”-Hiệu trưởng Trần Thị Huệ đề xuất.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (xã Tơ Tung, huyện Kbang) tập trung dọn dẹp cành cây bị gãy sau bão số 9. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Lê Thanh Hải-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang, do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn có 8 trường học bị tốc mái, đổ tường rào, hỏng bàn ghế và trang-thiết bị thư viện... Ngay trong chiều 28-10, Phòng đã chỉ đạo những trường bị hư hỏng nhẹ trích kinh phí sửa chữa. Riêng các trường bị tổn thất nhiều, sau khi rà soát đánh giá mức độ thiệt hại, Phòng sẽ báo cáo, tham mưu với huyện có kế hoạch khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đến thời điểm này, tất cả các trường trên địa bàn đã tổng dọn vệ sinh, sẵn sàng cho học sinh đi học bình thường trở lại vào ngày 30-10.

Do ảnh hưởng bão số 9, Trường THCS Nguyễn Du (xã Xuân An, thị xã An Khê) bị hỏng hoàn toàn dãy nhà cấp 4 và 5 phòng học. Ảnh: Ngọc Minh

Còn tại thị xã An Khê, bão số 9 cũng đã “thổi” bay mái 4 phòng học, làm sập 30 m tường rào trước cổng, gây hư hỏng 2 ti vi và khoảng 60% trang-thiết bị, bàn ghế trong 4 phòng học của Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp (xã Thành An). Trường THCS Nguyễn Du (xã Xuân An) bị hỏng hoàn toàn dãy nhà cấp 4 và 5 phòng học; hư hỏng toàn bộ trang-thiết bị của thư viện. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có một số trường khác bị tốc mái, hư hỏng nặng hệ thống điện và có khoảng 15 cây xanh bị gãy đổ...

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học trong 2 ngày 28 và 29-10 do bão số 9 diễn biến phức tạp. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tập trung đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, đặc biệt là vùng tâm bão đi qua; lên phương án đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, sách giáo khoa và dụng cụ học tập; thường xuyên theo dõi diễn biến của bão số 9 để chủ động các biện pháp ứng phó; tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên lạc, thông báo ứng cứu kịp thời; tạo điều kiện cho người dân tránh trú mưa bão trong điều kiện cho phép; cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra và kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Một điểm trường đã được tổng vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày 30-10. Ảnh: Mộc Trà

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thanh Thảo cho biết, sáng 29-10, Sở tiếp tục có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp; khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 9 gây ra, chuẩn bị điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại từ ngày 30-10. Song song với đó, cập nhật thông tin, theo dõi, nắm bắt tình hình gia đình giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên bị thiệt hại do bão số 9 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời báo cáo nhanh tình hình sau bão về thiệt hại và phương án xử lý về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường.

MỘC TRÀ-NGỌC MINH