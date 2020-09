Một giám đốc công ty ở Gia Lai bị Công an Quảng Nam tạm giữ

(GLO)- Theo nguồn tin của P.V, Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Phòng An ninh Điều tra (Công an tỉnh Quảng Nam) tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của ông Hồ Sỹ Thái (SN 1973, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để phục vụ công tác điều tra. Ông Thái là Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu và Xây lắp Gia Lai và có liên quan trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dù đăng ký hộ khẩu ở phường Diên Hồng nhưng Thái đã chuyển đến ở tại tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Lực lượng Công an đã khám xét nơi ở của ông Thái và nơi làm việc tại làng Klah 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Thái và đưa ông này về Quảng Nam để đấu tranh, làm rõ.

Ông Thái bị tạm giữ vì có liên quan đến vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ (Ảnh minh họa)

Ngoài là Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu và Xây lắp Gia Lai, ông Thái còn liên quan đến một số công ty khác hoạt động trong các lĩnh khoáng sản, xây dựng hoạt động tại tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

VĂN NGỌC