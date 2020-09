Gia Lai: Hân hoan ngày khai trường

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 400 ngàn học sinh của 758 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hân hoan bước vào năm học mới 2020-2021. Hòa chung không khí rộn ràng của ngày khai giảng, nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui và động viên tinh thần thầy-trò các trường.

Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt khi cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng đang trải qua khoảng thời gian căng thẳng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bạch hầu... Thế nhưng, không phải vì thế mà buổi lễ khai giảng năm học mới kém phần trang trọng, vui tươi và đầm ấm.

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh phấn khởi trong ngày khai giảng. Ảnh: Đức Thụy

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), chương trình khai giảng năm nay chỉ diễn ra trong vòng 60 phút với nội dung tinh gọn. Tiếp nối tinh thần từ năm học trước, các trường cũng không sử dụng bóng bay và các vật liệu gây hại cho môi trường như ly nhựa, chai nhựa... Bên cạnh chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón học sinh tựu trường, các cơ sở giáo dục còn chú trọng triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo quy định nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang cho phụ huynh, học sinh. Ảnh: Lê Nam

Trong không khí hân hoan của ngày hội khai trường, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh-đã đến dự và chung vui với thầy-trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Đây là ngôi trường chuyên biệt có mục tiêu góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng nhà trường-nhắn nhủ: “Gia Lai là một tỉnh còn nghèo, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có gia đình các em còn nhiều khó khăn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, các em phải nỗ lực học tập, không chỉ bằng khối óc mà bằng cả trái tim mình. Các thầy giáo, cô giáo phải luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, giúp học sinh có điều kiện tốt để học tập và rèn luyện”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh trống khai giảng năm học mới tại T rường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Được biết, năm học 2019-2020, thầy-trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong dạy và học, đạt được nhiều kết quả cao. Đặc biệt, tất cả học sinh lớp 12 của trường đều vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, giữ vững thành tích trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp suốt 9 năm liền. Năm học 2020-2021, trường có 13 lớp với 400 học sinh; trong đó khối 10 có 143 em được bố trí ở 5 lớp. Em Hoàng Thị Yến Nhi (lớp 10C) chia sẻ: “Em là người dân tộc Tày ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Được bước chân vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước, em rất vui dẫu lúc này vẫn còn nhiều bỡ ngỡ vì trường mới, bạn mới. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của ba mẹ, thầy cô và có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã đánh hồi trống khai trường rộn rã, khởi đầu một năm học đầy niềm tin và hy vọng ở ngôi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Đồng thời, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy đã tặng nhà trường bộ âm thanh trị giá 30 triệu đồng nhằm động viên tinh thần thầy và trò trong năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh nhân dịp năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Trong tiết trời mát mẻ, thầy-trò Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh cũng vinh dự đón đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về dự lễ khai giảng. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhà trường đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn, cấp phát khẩu trang cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và đại biểu đến tham dự lễ khai giảng. Trước đó, nhà trường đã tiến hành vệ sinh trường lớp, bàn ghế, phun thuốc sát khuẩn ở tất cả lớp học, khu nhà ăn, khu ở của học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao học bổng Nay Der cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh. Ảnh: Quang Tấn

Thầy Nguyễn Công Phúc-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Pưh-cho biết: Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh của trường được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%; toàn trường có hơn 41% học sinh học lực khá, giỏi, hơn 54% học sinh học lực trung bình, không có học sinh yếu kém. Năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục thi đua “dạy tốt-học tốt”; đồng thời chú trọng chăm sóc sức khoẻ cho học sinh bằng cách thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thể thao, văn nghệ để giúp học sinh hứng thú với việc đến trường…

Cũng trong sáng 5-9, Trường THPT chuyên Hùng Vương hân hoan chào đón Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng lãnh đạo một số sở, ngành và TP. Pleiku về dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường-phấn khởi cho biết: “Trong năm học 2019-2020, trường có nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao như: 140 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 28 giải học sinh giỏi cấp Quốc gia; 1 huy chương vàng cuộc thi Olympic phát minh và sáng tạo thế giới; 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp THPT. Đến thời điểm hiện tại, trường có hơn 120 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học”.

Năm học 2020-2021, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 39 lớp với 1.367 học sinh; trong đó có 465 em học sinh lớp 10. Bên cạnh duy trì các chỉ số đã đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, tiếp tục duy trì môi trường học tập an toàn và hiện đại để học sinh có điều kiện phát huy tài năng, thể hiện đam mê, tinh thần sáng tạo của mình.

Trong thư chúc mừng năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những thành tích mà các thầy-cô giáo, cán bộ, viên chức, nhân viên ngành GD-ĐT và học sinh, sinh viên toàn tỉnh đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước sang năm học 2020-2021, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, các cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên của tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Các học sinh, sinh viên của tỉnh tích cực tu dưỡng về đạo đức, chuyên cần, sáng tạo trong học tập; biết rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng; ra sức phấn đấu giành được kết quả cao trong năm học mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao học bổng Nay Der cho 10 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trần Dung

Cũng trong Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” sáng nay, nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dẫn đầu đã về dự, động viên tinh thần cho thầy-trò các trường tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) với toàn thể cán bộ, giáo viên và hơn 800 học sinh. Phát huy những thành tích đạt được, năm học 2020-2021, thầy và trò nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, triển khai đồng bộ các giải pháp huy động và duy trì sĩ số học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp…

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Hà Phương

Về dự và chung vui với thầy-trò Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) trong lễ khai giảng có đồng chí Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Năm học này, toàn trường có 542 học sinh theo học tại 27 lớp, trong đó có 372 học sinh dân tộc thiểu số. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 5 điểm trường lẻ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm học vừa qua, trường duy trì sĩ số đạt 100%, 94% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Đồng chí Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai). Ảnh: Phan Lài

Tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt để để chung vui năm học mới với thầy-trò Trường THCS Quang Trung. Năm học vừa qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học nhưng nhà trường vẫn đạt được những kết quả đáng tự hào. Cô Nguyễn Thị Hồng-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Năm học 2020-2021, nhà trường có 877 học sinh, trong đó khối lớp 6 có 227 học sinh. Nhà trường đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường nền nếp, kỷ cương trong dạy học để gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng Nay Der cho các em học sinh Trường THCS Quang Trung (huyện Đức Cơ). Ảnh: Ngọc Sang

Sáng 5-9, Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) cũng tưng bừng tổ chức khai giảng năm học 2020-2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trường THPT Ya Ly tập trung số học sinh của 5 xã: Ia Nhin, Ia Ka, Ia Mơ Nông, Ia Phí, Ia Kreng và thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh). Năm học 2020-2021, trường có 750 học sinh chia thành 15 lớp (trong đó 58% là học sinh dân tộc thiểu số). Tập thể nhà trường quyết tâm duy trì những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện nghiêm biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu, học sinh Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) tham gia lễ khai giảng đều chấp hành đeo khẩu trang. Ảnh: Phương Linh

Trước thềm năm học mới, huyện Chư Păh ghi nhận 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu. Nhằm tránh lây lan bệnh trong cộng đồng, 425 học sinh các cấp sinh sống ở các làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông), Krai (thị trấn Phú Hoà) và lành Bloi (thị trấn Ia Ly) không tham gia khai giảng; trong đó có 93 học sinh mầm non, 186 học sinh tiểu học, 108 học sinh THCS, 38 học sinh THPT.

Trong ngày khai trường, thầy-trò Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ) vinh dự được đón Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương về dự và chung vui. Năm học 2019-2020, trường duy trì đạt 15/16 tiêu chí về xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn; tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%; hạn chế việc học sinh bỏ giữa chừng. Năm học này, toàn trường có 20 lớp với 744 học sinh (tăng 116 em so với năm học trước); trong đó có 211 học sinh THCS và 533 học sinh THPT.

Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS và THPT Y Đôn. Ảnh: Ngọc Minh

Tại lễ khai giảng năm nay, thầy-trò Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê) vui mừng được đón đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đồng chí Nguyễn Tư Sơn-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về dự, chung vui. Trường THPT Trần Cao Vân nằm ở vị trí khá đặc biệt, tập trung học sinh sinh sống tại địa bàn 5 xã thuộc 3 huyện gồm: xã Ia H’Lốp, Ia Glai, Ia Ko (huyện Chư Sê), xã Ia Hla (huyện Chư Pưh) và xã Ia Vê (huyện Chư Prông). Đây là năm học thứ 5 kể từ khi trường chính thức đi vào hoạt động. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 397 lượt học sinh được tuyên dương, khen thưởng vì thành tích học tập, rèn luyện tốt; 100% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao 10 suất học bổng Nay Der cho các em học sinh Trường THPT Trần Cao Vân. Ảnh: Lê Hòa

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Kpă Klơng (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thanh Hùng đã chúc mừng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường nhân dịp năm học mới và đánh trống khai trường. Bước vào năm học 2020-2021, trường có tất cả 16 lớp với 650 học sinh (khối THPT có 5 lớp, khối THCS có 11 lớp). Đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao học bổng Nay Der cho học sinh Trường THCS và THPT Kpă Klơng. Ảnh: Thanh Nhật

Từ sáng sớm, học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) đã tề tựu đông đủ tại trường, háo hức chờ đợi tiếng trống khai giảng năm học mới. Về dự lễ khai giảng với nhà trường có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm học 2019-2020, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia được công nhận lần 2 cũng như nâng cao chất lượng dạy và học. Mục tiêu nhà trường đặt ra trong năm học 2020-2021 là “Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực”; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của nhà trường đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh học sinh và của xã hội”.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao học bổ cho các em học sinh Trường THPT Quang Trung. Ảnh: Phương Dung

Thầy và trò Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) cũng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 vào sáng 5-9 với sự có mặt chung vui của đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 14 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 35 em đạt học sinh giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được bổ sung hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường cũng luôn duy trì và phát triển. Năm học 2020-2021, Trường THCS Phạm Hồng Thái có 2.253 học sinh theo học tại 46 lớp. Dù đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng thầy và trò nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, an toàn, lành mạnh, dạy tốt và học tốt.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái. Ảnh: Đinh Yến

Về dự lễ khai giảng cùng toàn thể cô và trò Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) có đồng chí Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Thực hiện hướng dẫn của ngành GD-ĐT, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng ý nghĩa, thực sự là “Ngày hội đến trường của bé”. Bước vào năm học mới, nhà trường phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trẻ em hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục mầm non đạt 100%...

Đồng chí Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao học bổng cho học sinh Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Ảnh: Lê Nam

Đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Năm học 2020-2021, giáo viên, học sinh của trường được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang do Agribank tài trợ với tổng kinh phí 9,6 tỷ đồng, gồm: 8 phòng học chức năng, khu nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà vệ sinh... Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với một ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa, phục vụ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để nhà trường phấn đấu dạy tốt, học tốt. Năm học này, Trường THCS Lê Đình Chinh có 15 lớp với 635 học sinh; trong đó học sinh dân tộc thiểu số là 556 em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cắt băng khánh thành công trình Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Ảnh: Thảo Nguyên

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2020-2021 của cả tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kbang đã đến dự và chung vui với thầy-trò Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Kbang, huyện Kbang). Năm học 2020-2021, toàn trường có 588 học sinh, trong đó có 177 học sinh lớp 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông dự lễ khai giảng năm học mới và trồng cây lưu niệm tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Kbang, huyện Kbang). Ảnh: Nguyễn Diệp

Đồng chí Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và chung vui với cô-trò Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa). Ngày hội tựu trường ở đây chủ yếu tập trung vào phần hội để trẻ được vui thích trải nghiệm với các trò chơi dân gian. Năm học mới, Trường Mầm non Sơn Ca có 6 lớp với 170 trẻ, trong đó 99% là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Thị ủy Ayun Pa trao học bổng cho học sinh Trường Mẫu giáo Sơn Ca. Ảnh: Nguyễn Tú

Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh về dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa). Năm học 2019-2020, Trường THPT Chu Văn An có 139 học sinh giỏi, đạt tỷ lệ 13,4%, 477 em học lực khá, đạt tỷ lệ 46,1%. Ngoài ra, trường có 14 em đạt giải các môn văn hóa trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 em nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,66%. Năm học 2020-2021, trường có 61 cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh ở các khối lớp, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 45%.

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu thu, tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã Ia Trok, huyện Ia Pa), ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh đã đưa con em mình đến tham gia “Ngày hội đến trường của bé”. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã về dự và chung vui với cô-trò nhà trường. Hòa trong lời ca tiếng hát và sắc màu rực rỡ, các tiết mục văn nghệ của cô và trò đã tạo nên ấn tượng đẹp trong ngày khai giảng. Trường Mầm non Tuổi Thơ có 1 điểm trường chính và 3 điểm lẻ với phần lớn là học sinh dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh Trường Mầm non Tuổi Thơ. Ảnh: Sơn Ca

Tại Trường Tiểu học thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa), không khí khai giảng cũng không kém phần vui tươi. Năm học này, trường chào đón 120 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 660 em. Để thực hiện dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới đạt hiệu quả cao, nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hơn 600 học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) cũng hân hoan tham dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, nhà trường có 604/607 em hoàn thành chương trình học (chiếm 99,5%); 418 em được khen thưởng các loại (chiếm 69%); tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96.7%. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt chuẩn mức độ 3.

Tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Hồng Thương

Trong sáng nay, hệ thống các trường tư thục cũng rộn ràng khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, hệ thống trường tư thục được đánh giá cao khi ngày càng khẳng định chất lượng lẫn môi trường giáo dục toàn diện, góp phần lớn trong công tác giảm áp lực tuyển sinh cho các trường công lập. Điển hình như Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai). Kết thúc năm học, trường có 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT; gần 89% học sinh đạt trên 21 điểm thi đại học các khối; nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi Toán trong nước và quốc tế. Nhiều năm qua, nhà trường đã ký kết với các trường đại học lớn như: Đại học Bangkok Thái Lan, Đại học Tôn Đức Thắng, FPT nhằm tìm kiếm học bổng đại học và bảo đảm đầu ra cho học sinh. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Những trò chơi dân gian trong ngày khai giảng là cơ hội để học sinh Trường APC Gia Lai lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng bạn bè. Ảnh: Nguyễn Giang

Dịp này, UBND tỉnh đã trao 190 suất học bổng Nay Der trị giá 190 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 19 trường học trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai tặng 160 suất học bổng trị giá 80 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học tại 8 trường học ở TP. Pleiku, huyện Ia Grai và huyện Chư Prông. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Gia Lai tặng 35 suất học bổng cho học sinh tại các trường ở TP. Pleiku, thị xã An Khê và huyện Chư Sê, Mang Yang; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 ba lô. Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh tặng 100 máy tính Casio fx570 trị giá 50 triệu đồng và 1 tủ sách thư viện trị giá 10 triệu đồng… Nhiều địa phương, công ty, doanh nghiệp, đơn vị khác cũng đã trao tặng những suất quà ý nghĩa nhằm “tiếp bước đến trường” cho các em học sinh trong năm học mới.

NHÓM P.V