Đưa Công an chính quy về xã: Góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Cuối năm 2019, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã điều động, bố trí cán bộ về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Việc đưa Công an chính quy về xã bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hiệu quả rõ rệt

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ đều được tăng cường lực lượng Công an chính quy. Từ khi được bố trí về xã, thị trấn, lực lượng này đã làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Tháng 11-2019, Thượng úy Siu Tuân được điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Lang. Thượng úy Siu Tuân cho biết: “Từ khi được phân công về đây nhận nhiệm vụ, tôi đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các đoàn thể chung tay phòng-chống tội phạm, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản và thanh-thiếu niên càn quấy. Khi sâu sát cơ sở, chúng tôi xác định được những vấn đề nổi cộm và đưa ra phương án giải quyết. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với gia đình động viên, giáo dục thanh-thiếu niên. Từ đó, tình trạng thanh-thiếu niên càn quấy đã giảm hẳn”.

Công an xã Ia Nan tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Ảnh: Ngọc Sang

Ia Nan là 1 trong 3 xã biên giới của huyện Đức Cơ. Xã có địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Vì vậy, ngoài việc tăng cường các chức danh Trưởng và Phó Trưởng Công an xã, huyện cũng bố trí thêm 1 Công an chính quy về đây thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Đỗ Giang Nam-Trưởng Công an xã Ia Nan-cho hay: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an viên bán chuyên trách xuống tận cơ sở nắm người, nắm hộ, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa. Đồng thời, chúng tôi chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án và kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quản lý sát các đối tượng, kể cả số thanh-thiếu niên hư. Do đó, các vụ việc vi phạm đã giảm rõ rệt so với những năm trước. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với lực lượng dân quân trong công tác tuần tra đảm bảo an ninh biên giới”.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Từ khi bố trí Công an chính quy về xã, việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của lực lượng Công an đã trở nên thống nhất; trình tự tiếp nhận, giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cũng chuyên nghiệp hơn.

Ông Hoàng Văn Ga (thôn Đức Hưng, xã Ia Nan) chia sẻ: “Khi có lực lượng Công an chính quy về địa phương thì tình hình an ninh trật tự chuyển biến hẳn so với trước đây, bà con rất yên tâm. Các thủ tục hành chính liên quan thường được giải quyết ngay trong ngày, không để người dân phải đi lại nhiều”.

Không chỉ người dân mà cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao hiệu quả của việc bố trí lực lượng Công an chính quy về cơ sở khi giúp cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định.

Ông Kpuih Bơn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lang-cho rằng: “Lực lượng Công an chính quy đã tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã trong việc triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; là nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, lực lượng Công an tích cực phối hợp với dân quân tổ chức tuần tra, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh nông thôn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Công an xã Ia Lang họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Sang

Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ-cho biết: Đến nay, Công an huyện đã bố trí cán bộ đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an tại 10/10 xã, thị trấn. Trong đó, có 7 địa phương được tăng cường thêm chức danh Phó Trưởng Công an xã.

“Lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền ban hành và thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng thời, nhanh chóng tổ chức lực lượng bám sát địa bàn và triển khai các biện pháp đấu tranh phòng-chống tội phạm; thực hiện tốt chủ trương bám chắc và xử lý vụ việc ngay tại cơ sở. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, tin tưởng”-Trung tá Nguyễn Trung Hiển thông tin thêm.

