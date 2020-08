Gia Lai: Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 97,53%

(GLO)- 0 giờ ngày 27-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và phổ điểm 9 môn thi để thí sinh cân nhắc lựa chọn trường đại học.

Thông tin từ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT), năm nay, tỷ lệ thí sinh tại Gia Lai đậu tốt nghiệp THPT đạt 97,53% (tăng 6,91% so với năm 2019). Trong đó, khối THPT chính thức đạt 99,50%; khối Giáo dục thường xuyên đạt 78,95%; khối THPT tự do đạt 70,99%. Đặc biệt, toàn tỉnh có 25 trường có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% (tăng 21 trường so với năm 2019).

Ảnh: Đức Thụy

Hiện tại, Sở GD-ĐT Gia Lai đã thông báo đến các cơ sở giáo dục, học sinh hệ thống công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 2 cách thức tra cứu như sau:

Cách 1: Tra cứu từ máy chủ Sở GD-ĐT tại địa chỉ:

http://diemthithpt.gialai.edu.vn và http://tracuudiemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc mở theo địa chỉ máy chủ: http://113.161.24.131:8080.

Cách 2: Truy cập vào website Sở Giáo dục và Đào tạo http://gialai.edu.vn chọn mục Tra cứu rồi đến mục Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT (nhánh 1) hoặc Tra cứu, tới mục Điểm thi tốt nghiệp THPT (nhánh 2).

Sau khi vào được hệ thống từ hai cách trên, thí sinh sẽ lần lượt nhập số báo danh gồm 8 chữ số; nhập mã xác nhận gồm chữ và số (có phân biệt chữ hoa, chữ thường) và nhấn nút tra cứu để hệ thống hiển thị kết quả.

Được biết, theo quy chế, Sở GD-ĐT sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong vòng 10 ngày kể từ khi có kết quả.

HỒNG THI