Gia Lai: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 17-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1689/UBND-KGVX về việc phòng-chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14-8-2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 4-8-2020 và Công văn số 1633/UBND-KGVX ngày 10-8-2020.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch tại cơ sở y tế; trang bị đầy đủ, kịp thời phương tiện bảo hộ cho lực lượng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y-bác sĩ, cán bộ y tế, lực lượng Công an, quân đội đang làm nhiệm vụ chống dịch, không để lây nhiễm chéo; không được phép lơ là, chủ quan để dịch bệnh bùng phát, lây lan từ cơ sở y tế.

Tăng cường đào tạo, tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm Covid-19, phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện, nhiều nơi trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh; áp dụng ngay các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp trong số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Đảm bảo sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, phòng-chống dịch; tổ chức mua sắm vật tư, sinh phẩm, thiết bị y tế phục vụ phòng-chống dịch theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14-8-2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo công khai minh bạch, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Chỉ đạo các bệnh viện xây dựng kịch bản và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, nhân lực để ứng phó tại chỗ với dịch bệnh, tránh di chuyển bệnh nhân nhiều.

Xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR tại CDC Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và hoạt động xuất nhập cảnh từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các đường mòn, lối mở; xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập, vượt biên trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tổ chức tốt biện pháp cách ly y tế, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện chặt chẽ các biện pháp giám sát y tế, phòng dịch tại cơ quan, công sở theo quy định của ngành Y tế. Tăng cường kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng dịch trên địa bàn, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, nhất là tại các cơ sở cách ly dân sự. Tiếp tục duy trì các tổ công tác phòng-chống dịch tại cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ cao lây nhiễm nhằm kịp thời áp dụng biện pháp phù hợp, nhất là tại các địa bàn có người về từ các địa phương có dịch. Tiếp tục vận động mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone góp phần đề phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tính toán kỹ việc áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp và không để tác động xấu đến các hoạt động kinh tế-xã hội; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

LÊ HÀ