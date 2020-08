Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

(GLO)- Sáng 18-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Truyền thống vẻ vang

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 75 năm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Gia Lai nói riêng. Theo đó, ngay từ khi mới thành lập, Công an Gia Lai đã góp phần quan trọng làm thất bại mọi âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, chống địch càn quét, góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Sau ngày giải phóng tỉnh, lực lượng Công an tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới, vừa lập lại trật tự kỷ cương xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, vừa tổ chức đăng ký trình diện, học tập cải tạo cho số ngụy quân, ngụy quyền và các đảng phái phản động. Đồng thời, đấu tranh trấn áp số lưu manh côn đồ cùng những phần tử chờ thời cơ nhen nhóm hoạt động, chống âm mưu xâm lấn biên giới của Pol Pot-Ieng Sary.

Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Từ tháng 10-2004 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hơn 30 đợt FULRO kích động biểu tình bạo loạn; truy bắt hàng trăm đối tượng FULRO lẩn trốn trên địa bàn; phát hiện, bóc gỡ, phá rã toàn bộ khung tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga” do chúng lập ra từ làng đến cấp tỉnh; đã triển khai nhiều kế hoạch vận động quần chúng, gọi hàng, truy lùng, truy bắt đối tượng FULRO lợi dụng tà đạo “Hà Mòn”. Đến đầu năm 2020, lực lượng Công an đã truy bắt những đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn ra rừng hoạt động.

Tại buổi gặp mặt, Công an tỉnh đã biểu dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Phòng An ninh đối nội vừa được Chủ tịch nước trao tặng đầu tháng 8-2020. Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 5 cá nhân. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 tập thể, 12 cá nhân và tặng quà cho 17 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020.

Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ tính từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung điều tra, khám phá 3.382 vụ phạm pháp hình sự, 219 vụ phạm pháp về kinh tế và chức vụ, 702 vụ phạm pháp về ma túy, 350 vụ phạm pháp về môi trường; bắt, xử lý theo pháp luật hàng ngàn đối tượng.

Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hàng năm đạt 96,42%; triệt xóa 97 nhóm tội phạm cướp, trộm cắp, gây rối, cố ý gây thương tích; bắt, vận động đầu thú 648 đối tượng truy nã, trong đó có trên 150 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; đáng chú ý là nỗ lực kéo giảm được tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số.

Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Qua 15 năm triển khai thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 20.600 tin báo, trong đó có 20.039 tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và hoạt động của số đối tượng trong tổ chức phản động FULRO.

Phối hợp các ngành, đoàn thể, lực lượng Công an các cấp tổ chức phát động quần chúng tại 18.615 địa bàn cơ sở với 3,9 triệu lượt người tham dự. Kết hợp đưa hàng ngàn đối tượng vi phạm ra kiểm điểm, giáo dục trước dân. Tính từ năm 2010 đến nay, có 4.431 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Lực lượng Công an phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các mặt công tác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham mưu các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

LÊ VĂN NGỌC