Tổng kết 10 năm Chương trình giáo dục mầm non

(GLO)- Sáng 17-7, tại Trường Mầm non Hoa Hồng (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (2009-2019) và 5 năm chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

Sau 10 năm thực hiện chương trình, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, các cấp, ngành, phụ huynh và toàn xã hội về giáo dục mầm non được nâng cao. Quy mô trường, lớp được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh được đến trường. Tính đến năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 264 trường mầm non, 1.042 điểm trường và 3.105 nhóm lớp với 83.190 trẻ (tăng 66 trường, 1.129 nhóm lớp và 50.898 trẻ so với năm học 2010-2011).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 88,56%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,89%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; đảm bảo 100% trẻ đi học được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 3-5%/năm và hạn chế trẻ thừa cân, béo phì.

Bên cạnh đó, trong 10 năm, toàn tỉnh đã được bổ sung 1.478 biên chế giáo viên; xây dựng 1.414 phòng học kiên cố, bán kiên cố; giảm 147 phòng học tạm và 449 phòng học mượn; bổ sung 1.625 bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, 2.919 bộ đồ chơi ngoài trời từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, xã hội hóa giáo dục... đáp ứng được nhu cầu cấp thiết để tổ chức hoạt động giáo dục, dạy 2 buổi/ngày và ăn bán trú. Ngoài ra, môi trường học tập cũng được cải tạo theo hướng giúp trẻ có cơ hội phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội, thẩm mỹ và phát triển ngôn ngữ.

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 35 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

HỒNG THI