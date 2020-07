Công an Kbang tiên phong trấn áp lâm tặc

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã khẳng định vai trò tiên phong trong đấu tranh trấn áp lâm tặc ở địa bàn điểm “nóng” về nạn phá rừng.

Điểm “nóng” phá rừng

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho hay: Kbang là địa bàn sở hữu nguồn tài nguyên rừng dồi dào và phong phú nên luôn là mục tiêu để các đối tượng xấu nhắm đến. Do đó, thời gian qua, tình trạng xâm hại rừng tại địa phương diễn ra phức tạp và trở thành điểm “nóng” nhất tỉnh.

Theo Trưởng Công an huyện, qua nắm bắt địa bàn cho thấy, các đối tượng lâm tặc thường tập trung thành từng nhóm. Giữa các nhóm có sự hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể, khá chuyên nghiệp như: cưa cây, xẻ gỗ, vận chuyển, canh đường, xóa dấu vết… Chúng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, vì địa bàn rừng núi hiểm trở nên hầu hết các đối tượng đều sử dụng thủ đoạn xóa dấu vết khai thác khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi truy xét. Qua điều tra, Công an huyện Kbang xác định, lâm tặc không chỉ nhắm vào lâm phần của các công ty lâm nghiệp mà còn “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Gần đây nhất, ngày 3-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Đây là nhóm đối tượng đã chặt hạ 1 cây dổi cổ thụ có khối lượng hơn 10 m3 tại khoảnh 1, tiểu khu 47 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang, huyện Kbang).

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kbang đã khởi tố 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó đã điều tra, khám phá 13/16 vụ với 42 bị can, đồng thời chuyển xử lý hành chính 9 trường hợp. Công an huyện Kbang tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ khai thác trái phép hơn 103 m3 gỗ. Ảnh: LÊ VĂN NGỌC

Quyết liệt đấu tranh với lâm tặc

Tháng 6-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã xác lập một chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá 4 nhóm lâm tặc với 12 đối tượng bị bắt giam trong vụ khai thác trái phép hơn 103 m3 gỗ tại khoảnh 2, tiểu khu 122 thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar và khoảnh 8, tiểu khu 120 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai. Đây là lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Trong chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện còn khởi tố, bắt giam 1 cán bộ bảo vệ rừng vì thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ để xảy ra phá rừng.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng bố trí lực lượng thường xuyên tham gia cùng Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã thành lập các tổ công tác tăng cường truy quét lâm tặc ở các địa bàn “nóng”. Đặc biệt, với việc đưa Công an chính quy về các xã đã giúp việc phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này nâng cao hiệu quả. Công an các xã đã chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc di biến động của đối tượng chuyên khai thác lâm sản, nhất là những người từ nơi khác đến để kịp thời xử lý khi có sự việc xảy ra.

“Để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử phạt 193 trường hợp về hành vi cư trú bất hợp pháp. Đơn vị cũng tập trung tuyên truyền để người dân địa phương nâng cao nhận thức pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bám nắm cơ sở… Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp”-Trung tá Nguyễn Đức Hoàng nhấn mạnh.

Với những đóng góp trong công tác đấu tranh ngăn chặn, triệt phá lâm tặc trong thời gian qua, nhiều cá nhân cùng tập thể Công an huyện Kbang đã được Huyện ủy, UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Ông Trương Văn Đạt-Bí thư Huyện ủy Kbang-cho biết: “Công an huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc điều tra làm rõ các đối tượng phá rừng tại địa phương. Thời gian tới, chúng tôi chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy vai trò mũi nhọn trong việc nắm địa bàn, điều tra, ngăn chặn hoạt động của lâm tặc, đồng thời sát cánh phối hợp với ngành chức năng bảo vệ nguồn tài nguyên rừng”.

LÊ VĂN NGỌC