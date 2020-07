An Khê phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại III

(GLO)- Sáng 23-7, tại Hội trường 23-3, Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội triệu tập 248 đại biểu chính thức đại diện cho 2.480 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II-Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại biểu đại diện các huyện Kông Chro, Kbang và Đak Pơ; đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy qua các thời kỳ hiện sinh sống tại thị xã.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Tấn Minh

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế-xã hội của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng mở rộng và đồng bộ; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ước tính đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn thị xã đạt hơn 7.978 tỷ đồng, vượt 13,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 1,82 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước thực hiện đạt 348 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng gấp 1,14 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 2,34 lần so với năm 2015.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, An Khê đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Công tác giảm nghèo được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo từ 4,09% năm 2015 giảm xuống còn 1,5% vào cuối năm 2020.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Tấn Minh

Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất không ngừng được củng cố, kiện toàn; chất lượng dạy và học được nâng lên, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Quốc phòng-quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức Đảng và công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 418 đảng viên mới, đạt 4,16% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Tấn Minh

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã An Khê đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm đạt 12,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao; thị xã đạt chuẩn đô thị loại III…

Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục với các nội dung: tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo chương trình, Đại hội diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-7.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của Đại hội đến độc giả trong thời gian sớm nhất.

TẤN MINH