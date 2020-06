Ia Grai: Quan tâm các giải pháp khôi phục kinh tế

(GLO)- Kỳ họp thứ 13 (khóa XII) HĐND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ngày 19-6 đã thống nhất miễn nhiệm 1 ủy viên UBND huyện, đồng thời bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 do thay đổi một số vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý.

Các đại biểu HĐND huyện khóa XII. Ảnh: Thanh Nhật

Kỳ họp cũng tập trung đánh giá những kết quả đạt được qua 6 tháng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2020. Theo đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc vụ đông xuân năm 2019-2020, nhân dân gieo trồng được 1.708,5 ha cây trồng các loại, đạt 104,2% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách theo phân cấp đạt trên 31 tỷ đồng, bằng 60,8% dự toán tỉnh giao. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã được quan tâm. Huyện đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sau đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo quy định.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết với nhiều giải pháp cho công tác chỉ đạo điều hành của huyện 6 tháng cuối năm 2020. Trong tâm là thực hiện đồng bộ nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, phấn đấu hoàn thành, vượt kế hoạch, năng suất, sản lượng. Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch, phấn đấu năm 2020 xã Ia Tô và xã Ia Sao đạt chuẩn nông thôn mới. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình...