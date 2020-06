Công an TP. Pleiku phạt nguội người vi phạm giao thông

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Pleiku đã tăng cường phạt nguội người vi phạm giao thông qua dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại. Hình thức xử phạt này đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tại TP. Pleiku, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông Đường bộ vẫn còn khá phổ biến, đặc biệt là các lỗi như: đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ… Do đó, Công an TP. Pleiku đã tăng cường bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự cùng Công an các xã, phường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, qua dữ liệu hình ảnh do camera an ninh ghi lại, Công an thành phố cũng đã tiến hành phạt nguội những người vi phạm luật giao thông để giảm bớt sự có mặt thường xuyên của lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự trên đường.

Tại TP. Pleiku hiện có hơn 200 camera an ninh được bố trí tại các nút giao thông ngã ba, ngã tư… Dữ liệu hình ảnh của các camera này được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, đồng thời lưu trữ tại Công an thành phố cũng như Công an các xã, phường. Ngoài việc giúp lực lượng Công an nắm bắt tình hình an ninh trật tự, dữ liệu này còn là cơ sở để xử lý những người vi phạm giao thông. Đặc biệt, Công an TP. Pleiku đã tiến hành lắp đặt nhiều camera tự động chuyên giám sát các hành vi vi phạm giao thông. Các camera này đều rất hiện đại, có thể ghi rõ hình ảnh phương tiện giao thông cả vào ban đêm. Dữ liệu hình ảnh này được gửi về tổ xử lý thuộc Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) theo dõi tình hình qua hệ thống camera an ninh. Ảnh: V.N

Bên cạnh đó, để xử lý triệt để tình trạng thanh-thiếu niên càn quấy, các tổ tuần tra của Công an thành phố cũng tập trung bắn tốc độ trên các tuyến đường trong khoảng thời gian cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ. Hình ảnh về các xe vi phạm sẽ được dùng làm căn cứ xử lý, trong đó tập trung vào việc xác minh chủ phương tiện để phạt nguội, hạn chế việc xử lý trực tiếp, truy đuổi trên đường gây nguy hiểm. Chính việc thường xuyên triển khai công tác này đã giúp các tuyến đường tại Pleiku trở lại bình yên trong khoảng thời gian gần đây.

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho hay: Căn cứ vào hình ảnh ghi lại lỗi của phương tiện, Công an thành phố sẽ gửi tra cứu về thông tin phương tiện, sau đó phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn để mời người vi phạm đến làm việc, xử lý. “Hiện nay, đa phần phương tiện đều là xe chính chủ nên việc xác minh khá dễ dàng. Với những phương tiện đã mua bán nhưng chưa sang tên, cơ quan Công an vẫn quyết tâm xác minh để xử lý đúng đối tượng. Nếu trong thời hạn cho phép mà chủ phương tiện ô tô không hợp tác với cơ quan Công an hoặc không nộp phạt thì chúng tôi sẽ gửi dữ liệu về hệ thống đăng kiểm. Riêng đối với xe máy, đơn vị sẽ thông tin đến lực lượng Cảnh sát Giao thông ở các địa phương để xử lý nghiêm”-Trung tá Sơn nhấn mạnh.

Theo thống kê của Công an TP. Pleiku, chỉ riêng trong tháng 5-2020, hệ thống camera an ninh đã ghi lại 124 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, trong đó có 19 trường hợp đi ngược chiều, 105 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt 58 trường hợp với số tiền hơn 80 triệu đồng; các trường hợp khác vẫn tiếp tục xác minh. Tổng hợp từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, phạt nguội 140 trường hợp vi phạm tốc độ vào ban đêm với số tiền hơn 670 triệu đồng.

Đa phần người dân sau khi được cung cấp hình ảnh rõ ràng về lỗi vi phạm đã tích cực hợp tác với lực lượng Công an. Anh C.V.A. (SN 1990, trú tại huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Hôm ấy, do có việc gấp nên khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng, tôi vẫn cố điều khiển ô tô vượt qua. Khoảng 1 tuần sau thì tôi biết mình bị camera ghi lại lỗi này. Tôi chấp nhận nộp phạt để lần sau rút kinh nghiệm”.

Việc Công an TP. Pleiku tăng cường phạt nguội người vi phạm giao thông đã góp phần không nhỏ vào việc kéo giảm tai nạn giao thông. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 28 người bị thương, giảm 10 vụ, giảm 2 người chết và giảm 15 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Trung tá Sơn cho biết: “Thời gian tới, Công an TP. Pleiku tiếp tục tăng cường phạt nguội người vi phạm giao thông, tập trung vào các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn để người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ”.