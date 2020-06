Chấm chung khảo Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ IX

(GLO)- Chiều 5-6, tại trụ sở Hội Nhà Báo tỉnh Gia Lai, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2019-2020 đã tiến hành chấm vòng chung khảo nhằm chọn ra những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Giải báo chí tỉnh lần này đã nhận được 66 tác phẩm dự thi của các tác giả và nhóm tác giả; trong đó 23 tác phẩm báo in, 17 tác phẩm báo nói (phát thanh) và 26 tác phẩm báo hình. Tại vòng chấm sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 30 tác phẩm đạt chất lượng ở cả 3 loại hình trên vào vòng chung khảo. Qua một buổi làm việc công tâm, khách quan và trách nhiệm, các thành viên trong Hội đồng đã chọn được 3 tác phẩm báo in, phát thanh và truyền hình xuất sắc nhất để trao giải A; đồng thời ứng với từng loại hình còn có thêm 2 giải B, 3 giải C, 4 giải khuyến khích.

Quang cảnh vòng chấm chung khảo. Ảnh: Mộc Trà

Được biết, các tác phẩm dự giải lần này đều được người viết đầu tư khá công phu, chất lượng. Nội dung phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh; các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như phá rừng, hạn hán, xây dựng nông thôn mới, nạn tự tử...; giới thiệu những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, trong phát triển kinh tế và xây dựng buôn làng...

Dịp này, Hội đồng xét, thẩm định tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020 cũng đã bàn bạc và quyết định xét duyệt đối với 20 đề tài (8 báo in, 6 báo nói và 6 báo hình) trong tổng số 37 đề tài mà các hội viên đăng ký để được hỗ trợ. Đây là hoạt động được triển khai thường niên nhằm động viên, khuyến khích các hội viên nhà báo tích cực phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện nâng cao khả năng nghề nghiệp phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước.

MỘC TRÀ