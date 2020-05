Ia Grai: 2 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong

(GLO)- Công an huyện Ia Grai cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương chỉ trong vòng ít ngày.





Hiện trường vụ TNGT xảy ra vào tối 8-5. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 8-5, tại Km 14+650 đường tỉnh lộ 664 đoạn thuộc tổ 7, thị trấn Ia Kha đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 81B2-002.41 do chị Nguyễn Thị Nga (SN 1999, trú tại thôn Kim Thành, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) điều khiển lưu thông từ hướng thị trấn Ia Kha đi TP. Pleiku với xe máy BKS 81H5-0474 do chị Đỗ Thị Thu Oanh (SN 1981, trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển ngược chiều chở theo sau chị Đỗ Thị Thu Huyền (SN 1979) và cháu Phạm Hồng Thắng (SN 2004) cùng trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku. Hậu quả khiến chị Oanh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, chị Nga bị thương nặng, 2 phương tiện bị hư hỏng.



Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6-5, trên đường liên xã thuộc địa phận thôn 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương. Thời điểm trên, ông Đoàn Hải Quân (SN 1962, trú tại thôn Ia Xít, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) điều khiển xe máy 81K3-5716 lưu thông trên đường liên xã theo hướng từ xã Ia Yok đi xã Ia Nhin, khi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy không có BKS lưu thông ngược chiều chưa rõ người điều khiển, trên xe có em Rơ Châm Hlir (SN 2003) và em Ksor Xít (SN 2003) cùng trú tại làng Dun De, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Vụ tai nạn khiến em Hlir tử vong, ông Quân và em Xít bị thương. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do ông Quân điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

VĂN NGỌC