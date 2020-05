Hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

(GLO)- Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Tháng cao điểm vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, đặc biệt là tuyên truyền đến đối tượng nông dân và lao động phi chính thức về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Tính đến hết tháng 4-2020, toàn tỉnh có gần 77.000 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 93,2% so với kế hoạch), 5.226 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 34% so với kế hoạch). Đây là kết quả rất khả quan trong điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn khó khăn, đời sống của người dân còn thiếu thốn.

Ông Nguyễn Văn Cường (thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Trước đây, tôi công tác tại UBND xã Hà Tam. Vì lý do sức khỏe nên tôi xin nghỉ việc. Qua tìm hiểu và thấy được lợi ích của BHXH tự nguyện nên tôi đã tham gia để sau này khi hết tuổi lao động có lương hưu, an hưởng tuổi già”. Là hộ nghèo, thu nhập từ nghề nông chỉ đủ ăn nhưng anh Đinh Xui (làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) vẫn tham gia BHXH tự nguyện. “Theo cán bộ tư vấn, khi tham gia BHXH tự nguyện, mình sẽ có lương hưu khi về già, không phải lo nghĩ nhiều. Ngoài ra, mình là hộ nghèo nên còn được Nhà nước hỗ trợ mức đóng”-anh Đinh Xui cho hay.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Ảnh: N.N

Tuyên truyền, vận động được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng tỷ lệ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Hàng năm, BHXH huyện Đak Pơ tổ chức hàng chục đợt đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT tại các thôn, làng, thu hút nhiều người dân tham gia. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện và các đại lý thu tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ dưới 10 người để chính sách đến được với các đối tượng một cách rộng rãi. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, số người tham gia BHXH tự nguyện ở huyện Đak Pơ ngày càng tăng. Bà Trần Thị Hồng Hạnh-Giám đốc BHXH huyện-thông tin: “Nếu năm 2015, toàn huyện chỉ có 24 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến năm 2019 đạt 448 người. Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác vận động, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, số người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện vẫn tăng. Đến tháng 4-2020, toàn huyện có 463 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gần 20% so với cuối năm 2019. Trong số này, có 6 người thuộc hộ nghèo, 10 người thuộc hộ cận nghèo và 30 người là đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phát triển đối tượng tham gia BHXH

Tuy nhiên, theo ông Đoàn Ngô-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hiện vẫn là nhiệm vụ khó khăn. Bởi lẽ, BHXH tự nguyện gắn liền với thu nhập. Trong khi đó, đối tượng tham gia là nông dân và lao động phi chính thức, thu nhập không ổn định nên việc vận động gặp khó. Đặc biệt, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện rất thấp. “Có trường hợp người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH dưới 20 năm, sau đó nghỉ việc. Cán bộ đã tuyên truyền, giải thích nên tiếp tục tham gia thêm BHXH tự nguyện để đủ thời gian quy định, sau này được hưởng chế độ hưu trí, chăm sóc sức khỏe… Tuy nhiên, người này vẫn không đồng ý mà chỉ nhận BHXH một lần dẫn đến nhiều thiệt thòi về sau”-ông Ngô dẫn chứng.

Tham gia BHXH để hưởng các quyền lợi thiết thực, an tâm tuổi già. Ảnh: N.N

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh, khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi: hưởng lương hưu khi đến tuổi; được cấp thẻ BHYT để khám-chữa bệnh theo chế độ BHYT khi đang hưởng lương hưu (không phải mua BHYT). Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng các quyền lợi như thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH; người đang hưởng lương hưu, hoặc người đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên, khi qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất 1 lần… “Theo Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1-1-2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm mức đóng BHXH hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác”-ông Ngô thông tin thêm.

Năm 2020, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do vậy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: “Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH; rà soát, củng cố, đào tạo đội ngũ hệ thống đại lý thu; phối hợp với Viettel tổ chức ký kết hợp đồng tuyên truyền, phối hợp làm đại lý thu BHXH; giao chỉ tiêu cho các đại lý phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan thuế để rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia và tham gia BHXH chưa đầy đủ để thông báo thực hiện theo quy định”.