Gia Lai 5 tháng thu ngân sách giảm hơn 9% do dịch Covid -19

(GLO)- Sáng 29-5, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác trong những tháng tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà; Nguyễn Đức Hoàng và Đỗ Tiến Đông chủ trì hội nghị.

Trong những tháng qua, do ảnh hưởng của tình hình hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn tháng 5 ước đạt 227,9 tỷ đồng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 1.728,14 tỷ đồng, bằng 37,81% dự toán Trung ương giao, bằng 33,23% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 50 triệu USD, tính chung 5 tháng đạt 195 triệu USD, bằng 30,95% kế hoạch, giảm 11,36% so với cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 338.000 lượt, giảm 19% so với cùng kỳ với doanh thu du lịch ước đạt 175 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019.…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T

Đặc biệt, do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài đã làm 3.038,87 ha cây trồng bị thiệt hại. Trong đó, có hơn 1.250 ha cây trồng các loại bị thiệt hại hơn 70%; hơn 1.6187 ha bị thiệt hại từ 30% đến 70%; gần 171 ha thiệt hại dưới 30%. Tình hình tại nạn giao thông trong tháng 5 cũng diễn biến rất phức tạp. Theo đó, trong tháng xảy ra 34 vụ, làm chết 31 người, bị thương 34 người (so với tháng trước tăng 17 vụ, tăng 15 người chết, tăng 21 người bị thương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, chỉ ra những vướng mắc, tồn tại cũng như đề xuất các biện pháp để khôi phục kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, nâng cao giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch nội địa, phát triển năng lượng tái tạo… Qua đó, từng bước phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.T

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo chu kỳ 5 năm. Do đó, tỉnh cần nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm phục hồi kinh tế-xã hội của địa phương sau dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa, phấn đấu lượng khách bằng năm 2019; đẩy mạnh thực hiện Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng trong nước; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tăng cường các biện pháp nhằm kiềm hãm tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.