Nhà hàng và cơ sở lưu trú "Thư giãn" bổ ích trong thời gian tạm dừng hoạt động

(GLO)- Trong thời gian tạm thời đóng cửa để phòng dịch Covid-19, nhiều nhà hàng và homestay đã tích cực sửa sang khuôn viên, bổ sung trang-thiết bị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ khách hàng tốt hơn khi kinh doanh trở lại.

Tích cực “làm đẹp” cơ sở vật chất

Những ngày homestay tạm thời đóng cửa, anh Đinh A Ngưi-chủ homestay A Ngưi (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) đã bắt tay ngay vào việc trồng cây, sửa chữa nhà sàn. Anh cho biết: “Mình đã trồng thêm 10 cây xanh, trồng hoa, cây cảnh để khuôn viên thêm xanh mát. Vừa rồi, mình còn nạo vét cải tạo ao, làm cầu băng qua ruộng; đặc biệt là mua nguyên liệu chuẩn bị thi công thêm 2 căn nhà sàn làm nơi nghỉ ngơi, lưu trú cho khách du lịch. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm các hạng mục để homestay có một dáng vẻ mới nhằm phục vụ khách du lịch tốt hơn”.

Anh Đinh A Ngưi (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) trồng cây xanh cải tạo khuôn viên homestay để phục vụ khách du lịch tốt hơn. Ảnh: A.P

Thời gian này, nhiều nhà hàng trên địa bàn thị xã An Khê cũng bắt tay vào việc sửa chữa, trang trí lại không gian. Chị Nguyễn Thị Kim Anh-chủ nhà hàng Hoàng Thy (phường An Phú) cho hay: “Gia đình tôi kinh doanh nhà hàng, quán cà phê hơn 10 năm nay. Trong thời gian tạm nghỉ, vợ chồng tôi quyết định sửa lại mái che, cải tạo hệ thống ánh sáng, bổ sung đèn trang trí; sửa chữa hàng rào, cổng ngõ; trồng dặm cây xanh, cải tạo khuôn viên, phong cảnh với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Dịp này, chúng tôi cũng trang trí lại khu chụp ảnh cưới để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa”-chị Kim Anh nói.

Chị Trình Thị Kim Liên-chủ chuỗi nhà hàng Thiên Đường (phường An Tân) cho biết: Mỗi ngày, 3 cơ sở kinh doanh ẩm thực mang lại doanh thu trên 20 triệu đồng. Để phòng-chống dịch Covid-19, từ ngày 23-3 đến nay, nhà hàng đã hủy hơn 20 đơn đặt tiệc cưới, tiệc sinh nhật và dừng hoạt động. “Trong thời gian này, nhà hàng sẽ hoàn thiện một số hạng mục công trình dang dở như: vườn rau xanh, trồng hoa cây cảnh; sửa chữa khu vực tổ chức tiệc sinh nhật và bổ sung trang-thiết bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng tại nhà hàng Thiên Đường Palace với kinh phí hơn 3 tỷ đồng”-chị Liên chia sẻ.

Tạo việc làm cho người lao động

Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Liên chia sẻ thêm: “Thường ngày, 3 cơ sở kinh doanh ẩm thực tạo việc làm cho hơn 20 nhân viên. Khi ngưng hoạt động, chúng tôi buộc phải cắt giảm, chỉ giữ lại 10 người là những bạn trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tùy theo công việc mà tiền công dao động trong khoảng 3-5 triệu đồng/người/tháng, cơm nuôi 3 bữa/ngày”. Nhằm hạn chế tụ tập đông người, nhà hàng Thiên Đường đã phân công công việc theo nhóm (2 người/nhóm). Anh Nguyễn Anh Kiệt bộc bạch: “Công việc chính của tôi là phụ bếp. Khi nhà hàng tạm thời đóng cửa, chúng tôi được tạo điều kiện tiếp tục làm việc như: chăm sóc vườn rau, vườn hoa, cây cảnh, tu sửa khuôn viên... Nhờ vậy mà cuộc sống bớt khó khăn”.

Khu vực trồng rau sạch, được chị Trình Thị Kim Liên cùng nhân viên cố gắng hoàn thành trong thời gian nhà hàng tạm dừng hoạt động. Ảnh: A.P

Tại nhà hàng Hoàng Thy, anh Cao Phi Hổ và vợ cùng 2 nhân viên cũng được chủ nhà hàng tạo việc làm trong mùa dịch. Anh Hổ kể: “Vợ chồng tôi quê ở Bạc Liêu ra đây làm công cho nhà hàng. Ông bà chủ không những tạo việc làm mà còn lo cho vợ chồng và các con tôi nơi ăn chốn ở. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhà hàng hầu như đóng cửa. Tôi và vợ được giao nhiệm vụ coi ngó nhà hàng, chăm sóc vườn cây, thu nhập hàng tháng 4 triệu đồng/người, không thay đổi so với trước”. Còn chị Nguyễn Thanh Trúc, một giáo viên mầm non (xã Cửu An) chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi phải tạm nghỉ dạy. Được nhà hàng Hoàng Thy tạo điều kiện, hơn 1 tháng nay tôi vào đây phụ giúp trang trí khu vực tiệc cưới. Công việc này giúp tôi có thêm thu nhập và vơi đi nỗi nhớ trường lớp, đồng nghiệp và học trò”.