Gia Lai: Vừa tập trung phát triển kinh tế vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tháng 5- 2020 vào chiều ngày 28-4.

Đồng lòng chống dịch

Trong tháng 4, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết. Ảnh: Trần Dung

“Nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh quyết liệt triển khai trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 đó là thực hiện đồng bộ 2 nhiệm vụ kép, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Và điều đáng mừng là cho đến thời điểm này Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, người dân và các cấp chính quyền đã cộng đồng trách nhiệm, chung tay để phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất. Chính sự chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp của Gia Lai đã góp phần cùng với cả nước kiềm chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng”- ông Ngô Ngọc Sinh- Chánh văn phòng UBND tỉnh-thông tin.

Theo báo cáo, kết thúc vụ đông xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh đã gieo trồng 72.099 ha cây trồng các loại, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019; Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm ước giảm 6,48% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 4 ước thực hiện 1.448,6 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt 6.349,2 tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch, tăng 1,12% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn tháng 4 ước đạt 251,259 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 1.468,86 tỷ đồng, bằng 32,14% dự toán trung ương giao, bằng 28,25% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3,31% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính chung 4 tháng ước đạt 21.495 tỷ đồng, bằng 26,9% kế hoạch, giảm 0,03% so cùng kỳ...

Tính chung 4 tháng, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới,… tiếp tục được quan tâm thực hiện. Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành-cho biết: “Vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm 2020 đã phân bổ là 3.352,101 tỷ đồng. Tính đến 20-4, khối lượng thực hiện đạt 586,8 tỷ đồng, giải ngân đạt 593,64 tỷ đồng, bằng 17,7% kế hoạch. Trong số 30 dự án khởi công mới, hiện có 1 dự án hoàn thành, 22 dự án đang triển khai thi công và 7 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục. Sở tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn”.

Người dân Gia Lai đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19. Ảnh: Trần Dung

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thông tin và truyền thông, khoa học-công nghệ… tiếp tục phát triển. Ngành Giáo dục-Đào tạo, các địa phương, trường học đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19. “Chúng tôi đã phối hợp hướng dẫn học sinh các phương pháp học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19; tổ chức phổ biến, hướng dẫn kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh ngay từ buổi học đầu tiên; bố trí các điểm rửa tay với nước sạch, xà phòng và dung dịch sát khuẩn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh hiểu, an tâm khi cho con em trở lại trường học tập. UBND tỉnh cũng đã đồng ý cho học sinh, học viên bậc THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27-4-2020 (riêng lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 23-04-2020; riêng học sinh Mầm non và Tiểu học sẽ đi học trở lại từ ngày 4-5-2020)”- ông Lê Duy Định- Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- báo cáo tại hội nghị.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cũng như Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; công tác phòng phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác phòng chống hạn, phòng chống cháy rừng, thu hút đầu tư, thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà- chỉ đạo: Thời gian tới, tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục triển khai song song 2 nhiệm vụ kép. Vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội theo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 39 nhiệm vụ cụ thể mà UBND tỉnh ban hành; vừa chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19 và Chỉ thị số 08 của UBND tỉnh. Đồng thời, xây dựng các phương án, kịch bản phục hồi nền kinh tế sau dịch. Để làm được điều này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương trước hết phải bắt tay xây dựng kịch bản cho chính đơn vị mình, sau đó gửi về Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, xây dựng từ 2 đến 3 phương án để trình UBND tỉnh chọn 1 phương án tối ưu nhất để bắt tay ngay vào thực hiện khi dịch Covid-19 đi qua. Ngoài ra, các ngành cần quan tâm triển khai Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân và góp phần ổn định xã hội.

Người dân nỗ lực phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà cũng đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương quyết liệt, triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thu ngân sách, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020 và đề ra các giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu thi đua yêu nước 2 cấp, tiến tới Đại hội đại biểu thi đua yêu nước toàn quốc.

“Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương rà soát, thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn gây ra để trình UBND tỉnh xem xét, có giải pháp hỗ trợ, ổn định đời sống cho nhân dân; đồng thời khẩn trương hoàn thành đề án bảo tồn, phát triển diện tích cây dược liệu, cây ăn quả, rau màu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, sắp tới người dân sẽ bước vào 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, đề nghị các ngành, lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an ninh nông thôn và khu vực biên giới; quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trong mọi tình huống phát sinh”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà- nhấn mạnh.

Trần Dung