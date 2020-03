(GLO)- Chiều 12-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2019, dù khó khăn về thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của nước ta vẫn đạt 41,3 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm 2018. Riêng 2 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.



Tại Gia Lai, từ đầu năm đến nay, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất khẩu nông sản của tỉnh, đặc biệt là mặt hàng dưa hấu sang thị trường Trung Quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị các địa phương, doanh nghiệp rà soát sản lượng từng loại sản phẩm cây ăn quả hàng hóa, nhất là trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã và sắp thu hoạch; đánh giá tình hình để điều chỉnh kế hoạch sản xuất của địa phương, doanh nghiệp phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19.



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Ngành nông nghiệp đang chịu nhiều tác động tiêu cực, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 còn bởi diễn biến khó lường của thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm… Trong thời gian tới, cần tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để có đủ lương thực phục vụ nhu cầu trong nước; khống chế dịch bệnh trong chăn nuôi và chuẩn bị mọi điều kiện khi dịch Covid-19 giảm xuống thì đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu…



