Italy thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới, Thủ tướng lệnh phong tỏa toàn quốc

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9-3 thông báo, toàn bộ Italy sẽ được phong tỏa để đẩy lùi dịch Covid-19 tại nước này. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10-3 đến 3-4.





Nhà hàng trước Quảng trường St Mark vắng khách sau khi Chính phủ Italy ban bố sắc lệnh phong tỏa. (Ảnh: Reuters)





Dịch Covid-19 bùng phát tại trung tâm tài chính Milan của Italy từ ngày 21-2, sau đó bắt đầu lan ra khu vực giàu có và đông dân ở miền bắc nước này. Đến nay, Italy đã ghi nhận 9.172 ca mắc và 463 trường hợp tử vong do Covid-19. Hiện, Italy là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới và lớn nhất tại châu Âu.



Phát biểu ý kiến trước báo giới, ông Conte cho rằng các biện pháp được đưa ra hai ngày trước và có hiệu lực tại khu vực miền bắc nước này không còn phù hợp sau khi số ca tử vong và mắc bệnh tăng vọt. Do đó, theo ông Conte, toàn bộ Italy phải ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này lây lan. “Quyết định đúng đắn lúc này là ở trong nhà. Tương lai của chúng ta và của Italy nằm trong tay các bạn. Những bàn tay này phải có trách nhiệm hơn bao giờ hết”, ông Conte kêu gọi.



“Chúng ta không còn thời gian. Các con số cho thấy mức tăng đáng chú ý của số ca nhiễm, ca tử vong và ca được chăm sóc chuyên sâu. Ngay lúc này chúng ta phải thay đổi thói quen. Chúng ta phải biết từ bỏ vì Italy”.



Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực trên khắp Italy, trong đó có đảo Sicily và Sardinia, và tác động đến khoảng 60 triệu dân.



Sắc lệnh này khuyến cáo người dân chỉ nên di chuyển vì các lý do công việc, nhu cầu y tế hoặc trong trường hợp cẩn khấp. Giao thông công cộng tại Italy vẫn hoạt động, song ông Conte khuyến cáo người dân nên ở trong nhà. Những người có nhu cầu đi lại cần điền vào tờ khai lý do và mang theo tờ khai này khi di chuyển. Nếu bị phát hiện không trung thực thì những người này có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù.



Ngoài ra, mọi hoạt động tụ tập đông người ngoài trời đều bị cấm. Mọi sự kiện của khu vực công hoặc tư, từ lĩnh vực văn hóa cho đến thể thao, mọi hoạt động tôn giáo và tất cả hội chợ đều bị hoãn. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ là sự kiện do các tổ chức thể thao quốc tế thực hiện và các sự kiện này phải diễn ra tại địa điểm không có khán giả.



Trường học, rạp chiếu phim, sân vận động, nhà hát, quán rượu, trường dạy khiêu vũ, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết... cũng phải đóng cửa. Tuy nhiên, công tác đào tạo chuyên gia y tế vẫn được triển khai.



Các quán bar và nhà hàng được phép mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối và chỉ được hoạt động nếu bảo đảm khoảng cách giữa các khách hàng là ít nhất một mét. Các cơ sở kinh doanh sẽ bị đóng cửa nếu không tuân thủ quy định này. Các cửa hàng có thể mở cửa song phải tuân thủ quy định bảo đảm khoảng cách an toàn ít nhất một mét giữa các khách hàng. Ngoài ra, các trung tâm thương mại quy mô lớn và trung bình phải đóng cửa vào cuối tuần. Các cửa hàng thực phẩm được phép mở cửa trong mọi khung giờ.



Sắc lệnh mới yêu cầu bất cứ người nào có triệu chứng sốt hơn 37,5 độ C hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đều phải ở trong nhà.



