Gia Lai: Đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly

(GLO)- Liên Sở Tài chính-Y tế vừa có Tờ trình số 93/TTr-LS-TC-YT gửi UBND tỉnh đề xuất một số nội dung, mức hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.





Khu cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét, xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh về một số mức hỗ trợ như: Đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, người từ Campuchia về tại trạm tiếp nhận là 57 ngàn đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ không quá 14 ngày/đợt; mức chi hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 105 ngàn đồng/người; chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động thường trực tham gia chống dịch 24/24 là 29 ngàn đồng/người/phiên trực.



Liên quan đến nguồn kinh phí, đối với công tác cách ly do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị Quân đội, Công an thực hiện (đối với phần hỗ trợ thêm) do ngân sách tỉnh đảm bảo. Đối với công tác cách ly do đơn vị cấp huyện thực hiện, ngân sách cấp huyện đảm bảo.



SƠN CA