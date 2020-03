Công an tỉnh Gia Lai phòng-chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc"

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Công an tỉnh Gia Lai đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng-chống dịch bệnh.





Tổ công tác Bệnh xá Công an tỉnh kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ làm việc. Ảnh: Hữu Trường

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền về các thông tin liên quan dịch bệnh nhằm định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình; tuyên truyền các biện pháp dự phòng, các công tác phòng-chống dịch bệnh...; vận động người dân áp dụng biện pháp phòng-chống dịch, như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn,... hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội, khu vui chơi. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, hướng dẫn người dân cách tự phòng- chống dịch, trong đó Phòng Xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã cấp phát miễn phí gần 2.000 khẩu trang y tế cho các trường hợp đến làm việc tại đơn vị.



Với vai trò là đơn vị trực tiếp tham mưu Giám đốc Công an tỉnh trong công tác phòng- chống dịch bệnh tại cơ quan đơn vị, thời gian qua, đội ngũ y-bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh nhiều văn bản để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19, như: hướng dẫn công tác cách ly y tế, cách ly tại nhà; việc sử dụng khẩu trang chuyên dụng trong Công an nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trong khu vực cách ly; hướng dẫn bộ phận tiếp dân thường xuyên đeo khẩu trang khi làm việc, cuối buổi làm việc phải thực hiện khử khuẩn lau sàn và các vật dụng bằng dung dịch khử khuẩn, bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn cho cán bộ và nhân dân khi đến cơ quan, đơn vị liên hệ công tác. Bên cạnh đó, Bệnh xá Công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh lây lan, lập phương án dự phòng với nhiều khu vực cách ly, có hàng trăm giường bệnh, đáp ứng các trang-thiết bị cần thiết phục vụ chống dịch Covid-19. Đồng thời, lập tổ kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ làm việc tại cổng trụ sở Công an tỉnh…

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến giải quyết công việc; đồng thời yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Hữu Trường





Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình, dư luận quần chúng trên địa bàn và trên không gian mạng nhằm phát hiện, xác minh các thông tin liên quan dịch bệnh và xử lý các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận hoặc kích động, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các địa phương phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế tổ chức nắm tình hình liên quan lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ hàng, tăng giá bán các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Được biết vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 34 cơ sở, phát hiện, xử phạt 5 cơ sở vi phạm với số tiền 25,5 triệu đồng. Công an các đơn vi, địa phương gỏi gọi hỏi, răn đe nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh, xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm.



Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tích cực phối hợp các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài, Việt kiều và người dân ở địa phương đi nước ngoài về địa bàn, nhất là các vùng có dịch… xác minh, làm rõ thông tin các trường hợp từ vùng dịch trở về để kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh thường xuyên trao đổi với đơn vị chức năng của Sở Y tế về tình hình liên quan đến người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Gia Lai phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến giải quyết công việc tại đơn vị. Ảnh: Hữu Trường





Công an 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp đơn vị chức năng của Sở Công thương, Sở y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý Thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa qua tuyến biên giới, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác phòng-chống dịch bệnh, bảo đảm hoàn toàn loại trừ các yếu tố có khả năng lây nhiễm bệnh vào địa bàn.



Gắn với nhiệm vụ công tác nắm tình hình an ninh, trật tự, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, các tổ công tác địa bàn Công an các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con tại các thôn, làng, tổ dân phố… chủ động phòng-chống dịch, bệnh. Đồng thời, các tổ công tác kết hợp tuyên truyền cho bà con cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng, tổ chức phản động lưu vong lợi dụng tình hình dịch, bệnh để xuyên tạc, kích động âm mưu chia rẽ khối đoàn kết trong quần chúng nhân dân; không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cũng như những nội dung ảnh hưởng đến an ninh, trật tự gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, nếu những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hữu Trường