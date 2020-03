Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với ngành Tài chính tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 4-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với ngành Tài chính tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế và điều kiện thời tiết không thuận lợi, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn chưa phục hồi… nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 4.556,2 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán Trung ương giao, tăng 1,2% so với năm 2018. Trong công tác quản lý, điều hành chi tiêu ngân sách, ngành đã quán triệt thực hiện đúng luật, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán. Chi ngân sách địa phương đã thực hiện 13.050,8 tỷ đồng, đạt 110,7% dự toán Trung ương giao, đạt 106,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15,4% so với năm 2018. Trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ngành đã thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương được 1.173 tỷ đồng (đạt 87% kế hoạch), giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương 1.642 tỷ đồng, đảm bảo thời gian giải ngân theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả ngành Tài chính Gia Lai đạt được trong năm 2019. Bộ trưởng cho rằng, năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng chiến tranh thương mại, kinh tế thế giới dự báo sẽ suy giảm mạnh, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường. Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính cần xây dựng kịch bản về tăng trưởng kinh tế liên quan đến tình hình dịch Covid-19 được khống chế sớm hay muộn. Mặc dù kết quả thu ngân sách cả nước trong 2 tháng đầu năm đạt 18,64%, tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn tiến những tháng tiếp theo. Về phía Bộ Tài chính, vẫn quán triệt chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ và toàn ngành phấn đấu hoàn thành dự toán năm nay. Đồng thời, chủ động đề xuất các chính sách thuế như tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Song song với đó, tập trung thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo sức bật tăng trưởng kinh tế sau khi kết thúc dịch bệnh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Tài chính tỉnh cần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật sát sao tình hình thực tế của địa phương để có kịch bản ứng phó, có giải pháp tham mưu kịp thời và chính xác cho UBND tỉnh trong công tác điều hành tài chính ngân sách trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.