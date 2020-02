Tạm ngưng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc

Từ 0h ngày 29-2, công dân Hàn Quốc vào Việt Nam với thị thực phù hợp do Việt Nam cấp, áp dụng cách ly y tế tất cả những người bay từ Hàn Quốc về, hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày và bay từ nơi khác về Việt Nam.





Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta chủ động hơn nhưng tuyệt đối không chủ quan - Ảnh: VGP





Sáng 28-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra đã họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo.



Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, người nhập cảnh; thực hiện các biện pháp ngăn chặn quyết liệt nhằm phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng dập dịch triệt để.



Đến nay, chúng ta chưa có ca lây nhiễm mới, nhưng phải sẵn sàng ứng phó với tình trạng dịch lây lan ra cộng đồng như cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, hiểu biết của chúng ta về virus COVID-19 đã rất khác so với trước đây. "Chúng ta chủ động hơn nhưng tuyệt đối không chủ quan", Phó thủ tướng nói.



Ban Chỉ đạo thống nhất xin ý kiến của Chính phủ nâng thêm một mức cảnh báo, ngăn ngừa dịch bệnh.



Đối với Hàn Quốc, Việt Nam sẽ tạm ngưng chế độ miễn visa từ 0 giờ ngày 29-2, áp dụng cách ly y tế tất cả những người bay từ Hàn Quốc về, hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày và bay từ nơi khác về Việt Nam.



Các địa phương có sân bay quốc tế là đầu mối tiếp nhận người Việt Nam từ vùng có dịch về nước. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các quân khu và các tỉnh có công dân từ vùng dịch về nước phải cộng đồng trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế.



Cách ly tập trung đảm bảo 2 nguyên tắc: Tuyệt đối an toàn về vệ sinh dịch tễ tại các khu cách ly tập trung; phân loại các trường hợp cách ly theo nguy cơ lây nhiễm khác nhau để có biện pháp phù hợp, không cứng nhắc…



Bộ Công an thông báo ngay cho các địa phương thông tin các trường hợp công dân Việt Nam về nước; đồng thời phối hợp với các gia đình để xác định thông tin thân nhân, trên cơ sở đó có giải pháp sàng lọc, giám sát, thực hiện nghiêm các cam kết trong việc cách ly y tế, ngăn ngừa dịch bệnh. Đối với các công dân Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc, phải có đại diện doanh nghiệp, tổ chức xác nhận thông tin, ràng buộc trách nhiệm…

