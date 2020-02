Không để dịch chồng dịch

(GLO)- Cả thế giới đang bị cuốn vào cơn lốc mang tên nCoV. Là quốc gia láng giềng với Trung Quốc, Việt Nam đang khẩn trương, tích cực triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, tiến tới ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Lo lắng vì dịch nCoV nhưng chúng ta cũng không được lơ là với cúm A/H5N1, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tất cả các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đến nay, hơn 1.000 người đã chết vì dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Dịch bệnh này chắc chắn sẽ còn lấy đi mạng sống của nhiều người nữa ở Trung Quốc và các quốc gia trong vùng ảnh hưởng. Mặc dù đến thời điểm này, các nước đều có những cách phản ứng khác nhau, nhưng tất cả đều với tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm trước sức khỏe, tính mạng của công dân nước mình.

Ngoài thiệt hại về nhân mạng, những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra cũng vô cùng nặng nề khi các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa… bị đình đốn vì lo dịch lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt, khi dịch nCoV chưa dập xong, thậm chí là trên đà hướng đến đỉnh dịch thì một loại dịch bệnh khác đã xuất hiện, mang lại nỗi lo không hề nhỏ cho Trung Quốc và các quốc gia lân cận một khi xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đầu năm nay, nước này đã phát hiện 1 ổ dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm tại tỉnh Hồ Nam. Tại Việt Nam, kết quả giám sát cho thấy, vi rút cúm A/H5N1 đang lưu hành trên đàn gia cầm và không có sự biến đổi về độc lực gây bệnh. Tuy nhiên, do các điều kiện như thời tiết thất thường, biến đổi bất lợi, tổng đàn vật nuôi lớn, việc lưu thông động vật, sản phẩm động vật và con người gia tăng nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong thời gian tới là rất cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm A/H5N1 bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra đang xảy ra và có chiều hướng ngày càng lan rộng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp phòng-chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Đồng thời, khẩn trương triển khai đồng bộ các nội dung tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng-chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025”, kiên quyết ngăn chặn không cho dịch cúm A/H5N1 lây lan vào Việt Nam.

Là một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với đất đai, khí hậu phù hợp cho phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, thị trường tiêu thụ lớn, Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc triển khai các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn ngay từ đầu, không cho dịch cúm gia cầm lây lan vào địa bàn, nhất là khi tại tỉnh lân cận Kon Tum đã phát hiện 2 ca dương tính với cúm A/H1N1. Ngày 7-2, UBND tỉnh có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm về phòng-chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Cùng với đó là triển khai Tháng Vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1-2020 (từ ngày 7-2 đến 29-2) tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận để kịp thời thông tin, cảnh báo và triển khai các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh theo quy định. Ngành Thú y cần chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất… trọng tâm là xuất cấp hơn 3.000 lít hóa chất Benkocid từ nguồn dự trữ của tỉnh cho tất cả các địa phương cùng với nguồn hóa chất tại chỗ, chủ động triển khai biện pháp bao vây, khống chế, xử lý triệt để khi có dịch xảy ra.

Bộ đội Biên phòng tổ chức tiêu độc ở khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn các huyện tiếp giáp với Campuchia (Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai); các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm cũng được hướng dẫn chủ động vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y; các trạm kiểm dịch động vật tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiêm túc việc phun khử trùng, tiêu độc triệt để các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua trạm an toàn, đảm bảo không để gia cầm nhiễm bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Tất cả vì sức khỏe, vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc một cách quyết liệt trên tinh thần lo chống dịch nCoV nhưng cũng không lơ là với dịch cúm A/H5N1, không để xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn.