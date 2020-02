"Chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn nhưng chưa thắng cả cuộc chiến"

"Cuộc chống dịch bệnh COVID-19 như một cuộc chiến, đến giờ phút này chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn đầu tiên nhưng chưa thắng cả cuộc chiến"- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói.





Giữ vững "tinh thần Việt Nam" chống Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: T.Công





Kết luận hội nghị trực tuyến 700 điểm cầu triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng nay (25.2) tại Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Đến giờ phút này ta kiểm soát tốt, Tổ chức Y tế thế giới nói rằng Việt Nam nâng mức cảnh báo cao hơn mức của WHO là hết sức đúng đắn, chúng ta luôn phải lường đến tình hình xấu hơn để tình hình không xấu đi nữa.



"Phải tính đến tình huống xấu nhất để không bao giờ tình huống xấu xảy ra, đã tính đến mức thứ 5 có 30 nghìn người nhiễm. Cơ quan tham mưu của Bộ Y tế đã thảo tất cả các văn bản trong từng tình huống, vì nếu dịch xảy ra vào Tết Nguyên đán chúng ta chỉ lấy ra làm. Chúng ta đã xác định phương châm đúng như chống dịch SARS, MERS-CoV, cúm H1N1... trước đây, với phương châm phải ngăn chặn, ngăn chặn triệt để; phát hiện phát hiện sớm nhất và cách ly. Cách ly ngay lập tức; khoanh vùng và khoanh thật gọn và cuối cùng là dập tắt và phải dập tắt triệt để. Chúng ta đã làm rất tốt"- Phó Thủ tướng nói.



Phó Thủ tướng cho rằng, xác định chống dịch trong thời đại thông tin và điều đầu tiên phải dùng thông tin để minh bạch tất cả. Đặc biệt cả trên mạng xã hội, vì chúng ta phải minh bạch mới cảnh báo cho nhân dân được nguy cơ và tham gia chống dịch. Chống dịch không chỉ của ngành y tế, của các lực lượng và từng người dân phải tham gia.



"Lần này chúng ta kết hợp rất tốt với Bộ Quốc phòng, đây là lần đầu tiên quân đội nhân dân tham gia trên quy mô toàn quốc chống dịch, vấn đề về điều trị, cách ly nghiên cứu khoa học"- ông Đam nói.





Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị. Ảnh: PV





Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, mặc dù là quốc gia có biên giới, đất liền với Trung Quốc giao lưu, qua lại làm ăn, du lịch rất đông, là nước đánh giá vào nhóm nguy cơ cao nhất về lây nhiễm nhưng đến giờ phút này chỉ có 16 ca dương tính, đã kết hợp cả về trình độ chuyên môn để chữa trị thành công cho các trường hợp, trong đó có người có ca bệnh nền. Bệnh nhân cuối cùng kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, toàn bộ 16 bệnh nhân nhiễm virus ở Việt Nam đã khỏi hoàn toàn.



"Chúng ta có bài học trong đó có bài học điều trị ngay ở tuyến dưới, bằng công nghệ hỗ trợ chứ không tập trung vào nguồn lực, Việt Nam có cách đi riêng của mình. Cuộc chống dịch này như một cuộc chiến, đến giờ phút này chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn đầu tiên nhưng chưa thắng cả cuộc chiến. Dịch còn diễn biến rất khó lường nhưng, chúng ta có niềm tin, kiên quyết bám sát các chỉ đạo, không được phút nào lơi lỏng"- Phó Thủ tướng nhận định.



Phó Thủ tướng cảnh báo tất cả các cấp chính quyền không được lơi lỏng, nhưng không quá lo lắng, cũng không quá cẩn thận quá mức cần thiết.



"Ở nơi công cộng, bước vào phương tiện công cộng phải có biện pháp dự phòng cho mình, đeo khẩu trang và không nhất thiết phải khẩu trang y tế"- ông nói.



Các biện pháp cần tiếp tục triển khai là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ những người đến từ vùng dịch, trước đây là Trung Quốc, giờ 2 địa phương của Hàn Quốc, tới đây có vùng nào khác thì ta vẫn thực hiện phương châm như trên. Chúng ta mềm dẻo và kiên quyết trong việc cách ly. Giao cho quân y và quân đội tổ chức các điểm cách ly.



Phó Thủ tướng đề nghị tất cả các tỉnh, ngoài tham mưu của ngành y tế, tổ chức thực hiện, đảm bảo cách ly an toàn, không để lây nhiễm trong khu cách ly, trong bệnh viện.



Với một tinh thần hợp tác quốc tế, chúng ta phải thực hiện các biện pháp cách ly, gây bất tiện cho người bị cách ly, đặc biệt là khách quốc tế, nhưng trách nhiệm công dân, trách nhiệm quốc tế chúng ta phải thuyết phục. Trẻ em đến trường trên tinh thần an toàn, yên lòng, an tâm.



Người dân tham gia vào cùng chính quyền phát hiện, cách ly, theo dõi để cùng chống dịch. Đúc kết ngay thành bài học để phổ biến ngay. Có các biện pháp dứt khoát, mạnh để ngắt dịch sớm, giờ thế giới phức tạp để giảm lây nhiễm, cố gắng ngắt dịch sớm.

https://laodong.vn/y-te/chung-ta-da-thang-chien-dich-mo-man-nhung-chua-thang-ca-cuoc-chien-786668.ldo





Theo Thùy Linh (Báo Lao Động)