Bước ngoặt lây lan dịch trên toàn cầu, Thủ tướng yêu cầu cách ly kiên quyết

“Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp có thể với thái độ cương quyết”, Thủ tướng nêu rõ, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này thì sẽ thất bại. Cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với mọi người từ vùng dịch vào Việt Nam.

Dịch COVID-19 lan khắp các châu lục



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu





Sáng nay, 27/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách phòng chống dịch.



Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho biết, số ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên lớn hơn số nhiễm của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt lây lan dịch trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, tất cả các châu lục, trừ châu Nam Cực, đều ghi nhận ca nhiễm COVID-19 với 49 quốc gia, vùng lãnh thổ công bố có người mắc.



Những nước có nhiều người mắc nhất là Trung Quốc (78.473 mắc, 2.741 tử vong), Hàn Quốc (1.595 mắc, 12 tử vong), Nhật Bản (877 mắc, 7 tử vong, trong đó tàu Diamon Princess: 705 mắc, 4 tử vong), Italy (453 mắc, 12 tử vong), Iran (139 mắc, 19 tử vong). Số mắc mới tại Trung Quốc đang có xu hướng chững lại, tuy nhiên, tại một số nước, dịch đang phát triển mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Iran.



Tại Việt Nam, từ ngày 13/2 đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới. Tình hình dịch ở nước ta đang được kiểm soát.



Về các biện pháp phòng chống, Ban Chỉ đạo cho biết, Bộ Ngoại giao, các hãng hàng không thông báo rộng rãi về việc cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ vùng dịch Hàn Quốc vào Việt Nam. Đối với người Hàn Quốc và người đã qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 11/2, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị cập nhật ngay danh sách và nơi cư trú, lưu trú, gửi các tỉnh, thành phố để rà soát, thực hiện giám sát y tế và tổ chức cách ly các trường hợp được phát hiện đến từ vùng có dịch của Hàn Quốc, hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch.



Về các tuyến bay giữa Việt Nam-Hàn Quốc, hiện nay không còn chuyến bay tới vùng có dịch, tần suất các chuyến bay tới các cảng hàng không khác của Hàn Quốc đã giảm 60-70%.



Đánh giá kết quả phòng chống dịch là tốt, tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, nguy cơ còn cao, tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp. Chúng ta đã ngăn chặn hiệu quả, đến nay, không có ca nhiễm mới, tất cả trường hợp mắc đều khỏi bệnh, xuất viện. Nhưng chúng ta không được chủ quan, phải tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng.



“Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp có thể với thái độ cương quyết”, Thủ tướng nêu rõ, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này thì sẽ thất bại.



Do đó, Thủ tướng yêu cầu, cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với mọi người từ vùng dịch vào Việt Nam. Ngăn chặn lây lan là giải pháp y tế tốt nhất lúc này. Tiếp tục tạo điều kiện cho người cách ly sinh hoạt bình thường. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt hướng dẫn của nước sở tại để ổn định.



Về vấn đề đi học của học sinh, Thủ tướng nêu rõ, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố xem xét trong khung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận với các địa phương để xử lý vấn đề này một cách tốt nhất.





Ảnh: VGP/Quang Hiếu





Tình hình diễn biến phức tạp, một số nơi xuất hiện ổ dịch mới nhưng Thủ tướng bày tỏ tin tưởng tình hình dịch bệnh trên toàn cầu được kiểm soát cơ bản và tiến triển tốt vào quý II. Kinh tế thế giới sẽ có chuyển biến tích cực.



Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương ngay từ thời điểm này, bên cạnh kiên quyết ngăn chặn dịch có hiệu quả thì cần phải có tư duy đột phá chính sách và hành động để năm 2020 tiếp tục là năm thành công về kinh tế, ổn định về xã hội, hoàn thành đầy đủ, toàn diện các mục tiêu mà Đảng, Quốc hội đã giao.



Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án về giảm thuế, giãn thuế, hoãn thuế, chậm nộp thuế, giảm phí logistics và một số vấn đề khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để tạo cho các cơ sở sản xuất có sức, có đà vươn lên, nhất là tăng chi tiêu cho an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng bị tổn thương của dịch bệnh. Báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



Theo Đức Tuân (baochinhphu.vn)