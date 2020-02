Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang: Sớm đưa hồ chứa nước Ia Rtô và Tầu Dầu 2 vào sử dụng

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến tham quan cơ sở ươm giống rau củ quả của gia đình ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Tân Sơn, xã Tân An), vườn cây ăn quả của hộ ông Nguyễn Văn Phúc (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An) và Nông hội trồng cây ăn trái (thôn An Định, xã Cư An). Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, thu nhập thực tế của các nông hộ; qua đó động viên bà con cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình.