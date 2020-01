Triệt phá đường dây sản xuất ma túy "khủng", thu hơn 1 ngàn viên thuốc lắc

Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy khủng, thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc.





Các đối tượng Thạch (áo đen), Khương và tang vật vụ án. Ảnh: CTV









Ngày 22.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã lập hồ sơ bắt giữ Lê Ngọc Thạch (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Cao Văn Khương (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30, ngày 21.1, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang Thạch và Khương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại KP.1, phường Long Bình Tân. Khám xét người của các đối tượng, công an đã thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 2 điện thoại và 900 ngàn đồng.



Ngay sau đó, tiếp tục khám xét nhà của Khương tại quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh), lực lượng trinh sát thu giữ thêm 64 viên thuốc lắc, 2 hộp nhựa chứa chất bột màu trắng và xanh với tổng trọng lượng hơn 500 gram. Theo khai nhận của Khương, thì đây là bột ma túy dùng để dập thành viên thuốc lắc.



Khám xét nhà của Thạch tại quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), công an thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất ma túy gồm: 5 chai (khoảng 5 lít) và 2 xô nhựa (30 lít) chứa các loại dung dịch khác nhau; 2 can nhựa chứa khoảng 30kg bột màu trắng; 3 gói chứa 1.500gram bột màu trắng; 45 lọ thuốc tân dược; 1 máy xay bột, 1 máy dập viên nén, 1 cân điện tử…Theo khai nhận của Thạch, đây là toàn bộ dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc lắc.



Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai đã mua các loại hóa chất, tân dược về điều chế để sản xuất thuốc lắc bán ra địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực giáp ranh.

https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-san-xuat-ma-tuy-khung-thu-hon-1-ngan-vien-thuoc-lac-780097.ldo



Theo MINH CHÂU (LĐO)