Không biết đất ở đâu vẫn được cấp bìa đỏ?

(GLO)- Theo khiếu nại của ông Lê Văn Thanh (SN 1969, trú tại thôn Tứ Kỳ, xã Al Bá, huyện Chư Sê), cuối năm 1999 và đầu năm 2000, gia đình ông mua 2 lô đất cạnh nhau có diện tích 21.800 m2 của 2 người ở cùng địa phương. Việc mua bán đất đều có giấy viết tay, có xác nhận của UBND xã Al Bá. Sau đó, ông Thanh trồng cà phê và sử dụng ổn định diện tích đất này từ đó cho đến nay, không có ai tranh chấp.





Tháng 5-2000, ông Thanh đến UBND xã Al Bá để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 2 thửa đất nói trên thì được cán bộ xã cho biết: Vào ngày 2-3-2000, một phần diện tích của 2 thửa đất này đã được cấp GCNQSĐ cho ông Trần Văn Thài (SN 1966, trú tại thị trấn Chư Sê). Vì vậy, không thể làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Thanh. Bẵng đi một thời gian, đến ngày 29-7-2016, ông Thanh lại tiếp tục làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho 2 thửa đất trên nhưng vẫn không được. Sau đó, ông Thanh đã làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện Chư Sê đề nghị giải quyết vụ việc. Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã giao Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đơn của ông Thanh.

Dù canh tác ổn định 20 năm qua nhưng ông Lê Văn Thanh vẫn không thể nào làm được bìa đỏ do một phần diện tích đất đã được cấp bìa đỏ cho người khác. Ảnh: M.Q





Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 30-12-1999, UBND huyện Chư Sê ra Quyết định số 43/1999/QĐ-UB về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Thài với diện tích là 25.655 m2. Vào ngày 28-8-2012, ông Thài đã giao cho vợ cũ của mình là bà Trịnh Thị Thúy (SN 1982) toàn quyền sử dụng thửa đất này. Sau đó, tại trang IV của GCNQSDĐ số Q702871, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê đã làm đính chính tên Trần Văn Thài thành Trần Văn Thái căn cứ vào chứng minh nhân dân số 235356533 do Công an tỉnh Gia Lai-Kon Tum cấp ngày 3-10-1984. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã được thế chấp vay vốn tại ngân hàng.



Ngày 20-6-2019, Thanh tra huyện Chư Sê có Báo cáo số 27/BC-TTr về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Thanh. Theo đó, chỉ có ông Thanh canh tác ở khu vực nói trên và sử dụng đất ổn định từ trước đến nay mà không có tranh chấp với ai. Tại báo cáo này, Thanh tra huyện cũng đã tiến hành xác minh thì không ai thấy bà Thúy, ông Thái canh tác đất ở khu vực này. Thanh tra huyện cũng đã 3 lần mời bà Thúy làm việc nhưng bà này đều vắng mặt. Sau đó, tại các buổi làm việc khác, bà Thúy không xác định được thửa đất của mình, chỉ mốc giới thửa đất thì trùng với nhiều thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ khác, không có giấy tờ nào chứng minh việc mua bán trước khi được cấp GCNQSDĐ và không nêu được tên người đã sang nhượng đất cho mình. Chính vì lẽ đó, Thanh tra huyện kết luận, việc cấp GCNQSDĐ số Q702871 cho ông Thái là sai đối tượng sử dụng đất. Từ đó, Thanh tra huyện đề nghị UBND huyện Chư Sê ra quyết định giải quyết và công nhận nội dung khiếu nại của ông Thanh; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thông báo thu hồi GCNQSDĐ số Q702871 vì cấp không đúng đối tượng sử dụng đất; tham mưu điều chỉnh một phần Quyết định số 43/1999/QĐ-UB; sau khi thực hiện thu hồi đất xong thì chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Thanh.



Kết luận của Thanh tra huyện Chư Sê là vậy. Tuy nhiên vào ngày 27-8-2019, UBND huyện Chư Sê lại ra Thông báo số 316/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Thanh. Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê cho rằng, đơn khiếu nại của ông Thanh không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì đã hết thời hiệu, thời hạn khiếu nại mà không có lý do chính đáng. Sau đó, ông Thanh đã khiếu nại lên cấp tỉnh. Ngày 3-10-2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh có văn bản chuyển đơn khiếu nại của ông Thanh đến Chủ tịch UBND huyện Chư Sê để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, có văn bản trả lời cho công dân theo quy định và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30-10-2019. Tuy nhiên, đến nay, ông Thanh vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND huyện Chư Sê.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Công-Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá-cho biết: Trong vụ việc này, thẩm quyền của xã là tổ chức hòa giải giữa các bên. Xã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng bà Thúy đều vắng mặt không lý do nên đã kết luận hòa giải không thành rồi hướng dẫn ông Thanh khiếu nại lên cấp trên. “Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã ghi nhận vấn đề ông Thanh khiếu nại ở buổi tiếp xúc cử tri tại xã. Hiện UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc, có kết quả trả lời trước ngày 25-2-2020”-ông Công cho hay.

MINH QUÂN