Hãi hùng "ma men" ngày Tết

(GLO)- Bia, rượu vốn là nguồn cơn của nhiều sự vụ đau lòng. Và trong những ngày Tết, nỗi sợ hãi với bia rượu lại tăng cao khi nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã xảy ra đều xuất phát trong khi say xỉn.

Theo bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bia, rượu là tác nhân hàng đầu dẫn đến nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu ngày Tết như tai nạn giao thông (TNGT), đánh nhau… Thống kê tại Khoa này, số ca nhập viện vì TNGT ngày Tết tăng gấp hơn 40% ngày thường. Ngày mùng 1 Tết tại đây có 32 ca, mùng 2 có 31 ca, mùng 3 có 18 ca. Đặc biệt trong những ngày Tết này, người Kinh nhập viện vì TNGT tăng cao, chiếm 63,75% số ca. Trong khi đó, theo số liệu từ Sở Y tế, trong 6 ngày nghỉ Tết đầu tiên, đã có 363 ca nhập viện vì TNGT, 48 ca nhập viện do đánh nhau. Đặc biệt có 1 ca nhập viện do bia rượu là trường hợp anh N.T.V. (trú tại TP. Pleiku) sau khi nhậu trong khoảng thời gian dài đã bị nôn ra máu nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tối 29 Tết.

Uin phải nhập viện cấp cứu chỉ vì nhắc người khác không dành micro khi hát karaoke. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong các vụ TNGT nghiêm trọng ngày Tết cũng đều có “dấu ấn” của nồng độ cồn. Vụ TNGT ngay trong tối 30 Tết tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và 1 người nguy kịch cũng có dấu hiệu của việc sử dụng rượu bia. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là 2 người cùng ngồi trên 1 chiếc xe máy đều không có giấy phép lái xe và nồng nặc mùi bia rượu. Tương tự, trong vụ TNGT xảy ra vào mùng 1 Tết khiến 1 người tử vong trên đường cấp cứu và 1 người bị thương nặng tại địa bàn xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, lực lượng Công an kiểm tra phát hiện người bị thương nguy kịch có nồng độ cồn trong khí thở.

Ngay tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong tối mùng 2 Tết đã xảy ra 2 vụ việc gây rối và chống người thi hành công vụ mà nguyên nhân cũng từ việc không kiểm soát được bản thân sau khi sử dụng rượu bia. Khoảng 20 giờ, bệnh nhân P.T.H. (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) nhập viện vì TNGT với vết thương phần miệng. Vừa vào cấp cứu, H. đã có biểu hiện say xỉn, tay chân loạng choạng không đứng vững nhưng liên tục chửi bới và không cho các nhân viên y tế thăm khám khiến người nhà phải can ngăn. Sau đó, H. đã đứng dậy đập phá băng ca của bệnh viện và đe dọa hành hung các nhân viên y tế tại đây. Phải có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh và người nhà, H. mới chấp nhận nhập viện để tiếp tục điều trị.

Đặc biệt vụ chống người thi hành công vụ mà Công an TP. Pleiku đang thụ lý điều tra, xử lý là trường hợp của đối tượng Y Phi Công (trú tại tổ 3, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Đây là đối tượng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Tối mùng 2 Tết, khi người nhà của Công bị TNGT phải nhập viện điều trị, Công cùng đi vào trong tình trạng say xỉn, nói năng không chuẩn mực. Khi bác sĩ đang khám cho người nhà của Công thì Công xô đẩy rồi chửi bới, đe dọa. Lúc này các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh túc trực bảo vệ an ninh tại đây đã có mặt để làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục tự cởi áo của mình chửi bới, thách thức. Sau đó, đối tượng xông đến dùng tay đấm vào người 1 Trung úy Công an và đã bị các cán bộ, chiến sĩ tại đây khống chế, bàn giao cho Công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Trưa mùng 3, khi lực lượng Công an dẫn giải đối tượng quay trở lại Khoa Cấp cứu để dựng lại hiện trường, lúc này Công tỏ ra ân hận, xin lỗi vì trong lúc say đã không kiềm chế được bản thân.

Tại Khoa Cấp cứu cũng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện đánh nhau vì những lý do… không đâu xuất phát từ bia, rượu. Khoảng 21 giờ tối 29 Tết, Rah Lan Uin (SN 1999, trú tại làng Pa Pết 2, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) nhập viện với một vết dao chém vào đầu gây mất máu nhiều. Uin kể rằng, chiều cùng ngày đã đi nhậu với nhóm thanh niên trong làng rồi sau khi ngà ngà say cả nhóm mở máy karaoke để hát. Trong quá trình hát có 1 thanh niên trong nhóm dành micro hát liên tục nhiều bài mà không để cho mọi người hát nên Uin đã nhắc nhở. Thanh niên này không những không tiếp thu mà còn cầm dao chém vào đầu Uin khiến anh phải đi cấp cứu.