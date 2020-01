Gia Lai: Triệt phá đường dây thuốc lá lậu khủng

(GLO)- Theo nguồn tin của P.V, chiều 31-12-2019, Công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng khủng. Đây là một trong những vụ án lớn nhất về thuốc lá lậu trong tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tấn công ở nhiều điểm trên địa bàn huyện Đức Cơ, Chư Prông và TP. Pleiku có hành vi liên quan đến vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu.

2 đối tượng Toản và Hoàng bị bắt giữ khi đang chở thuốc lá lậu về cất giấu. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng Trương Văn Toản (35 tuổi) và Lê Thế Hoàng (26 tuổi) vận chuyển thuốc lá lậu về kho của của 1 Công ty nằm trong Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku trên xe bán tải BKS 81C-160.53. Trên chiếc ô tô này, Công an phát hiện có 21.000 bao thuốc lá các loại JET, Esse…Cũng tại nhà kho này, lực lượng Công an còn phát hiện 20.000 bao thuốc lá các loại được cất giấu. Các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuốc lá từ địa bàn xã Ia Nan, huyện Đức Cơ về nhà kho trên cất giấu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh đã tạm giữ Toản, Hoàng cùng 4 đối tượng khác nằm trong đường dây này gồm: Trương Thị Mỹ Dung (33 tuổi), Võ Linh Vũ (29 tuổi) cùng trú TP.Pleiku); Lê Diệp Phú Thịnh (35 tuổi) trú tại huyện Đức Cơ và Lê Thị Mỹ Hạnh (52 tuổi) trú tại huyện Chư Prông.

Lực lượng Công an cũng đã tạm giữ hơn 76.000 gói thuốc lá lậu cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi của các đối tượng, đồng thời điểu tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.