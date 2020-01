Gia Lai: Nghiêm cấm sử dụng pháo và tổ chức các hình thức cờ bạc

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 82/UBND-NC về việc đảm bảo công tác phòng-chống sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo; công tác vệ sinh môi trường; nghiêm cấm các hình thức cờ bạc trong dịp Tết.





Nghiêm cấm sử dụng pháo và tổ chức các hình thức cờ bạc (ảnh internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31-12-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Canh Tý 2020 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 2873/UBND-NC ngày 17-12-2019 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Canh Tý và lễ hội xuân 2020; Công văn số 2789/UBND-NC ngày 6-12-2019 về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020. Nghiêm cấm việc lợi dụng các hoạt động vui chơi, giải trí, các trò chơi dân gian để tổ chức các hình thức đánh bạc, cờ bạc trá hình; lợi dụng các lễ hội để tổ chức các hoạt động đánh bạc, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục tập quán và điều kiện của từng địa phương; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan…



Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vật liệu nổ; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, mua, bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh...



Cục Quản lý Thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ các loại.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động rà soát, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác thải; vận động, yêu cầu các hộ gia đình, chủ nguồn thải phải thực hiện dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh trước cửa nhà hoặc nơi buôn bán, kinh doanh, sản xuất.

HÀ SỰ