Phim Avatar 2 vào top phim ăn khách nhất, khả năng đạt doanh thu 2 tỉ USD

Với 1,4 tỉ USD kiếm được (tính đến 2.1.2023) phim "Avatar 2" của James Cameron vào top 15 phim ăn khách nhất mọi thời sau hai tuần công chiếu. Giới chuyên gia phim ảnh dự đoán, tác phẩm rộng cửa để đạt 2 tỉ USD doanh thu.

Avatar 2 có khả năng đạt 2 tỉ USD toàn cầu. Ảnh: Galaxy

Cho đến hiện tại, phim "Avatar 2" vẫn chưa hết nóng trên toàn cầu sau 2 tuần ra mắt khán giả. Thậm chí, trong dịp Tết dương lịch vừa qua, phim mang về thêm con số khổng lồ do lượng khán giả ra rạp đông đảo.

Cụ thể, theo truyền thông quốc tế, tính đến ngày 2.1, tác phẩm đạt mốc 1,4 tỉ USD trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa phim đã vượt Black Panther (năm 2018) - 1,347 tỉ USD, phần cuối Harry Potter (2011) - 1,342 tỉ USD để vào top 15 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời.

Theo truyền thông quốc tế, phim vẫn đang có tốc độ bán vé tốt ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả Việt Nam.

Một phân cảnh trong Avatar 2. Ảnh: Galaxy

Riêng tại Bắc Mỹ, tác phẩm ước tính thu về thêm 82,4 triệu USD trong 4 ngày nghỉ dịp năm mới. Sau hai tuần ra mắt, phim kiếm được 421,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 956,9 triệu USD khu vực quốc tế. Ở Trung Quốc phim mang về 152,8 triệu USD dù nhiều nơi ở nước này vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Pháp (95 triệu USD), Hàn Quốc (74,9 triệu USD), Đức (67,2 triệu USD)...

Tại Việt Nam, tính đến ngày 2.1, phim nâng doanh thu tổng cộng lên 228 tỉ đồng. Phim cũng vượt Doctor Strange 2 để trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm qua tại thị trường Việt Nam. Nhiều khả năng phim "Avatar 2" sẽ vượt Avengers: Endgame (2019) - doanh thu 285 tỉ đồng - để trở thành phim quốc tế có doanh thu khủng nhất khi chiếu tại Việt Nam.

Về doanh thu toàn cầu, các chuyên gia phim ảnh dự đoán, phim rộng cửa để cán mốc 2 tỉ USD toàn cầu. Bởi đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron chỉ mất 14 ngày để đạt doanh thu khủng.

Avatar 2 được ví như canh bạc tỉ USD của James Cameron. Ông từng nói nếu phim không lời, sẽ không làm các phần tiếp theo.

Ở Avatar 2, phim kể về Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) xây dựng gia đình mới ở Pandora. Họ hạnh phúc với bốn con, trong đó có con nuôi Kiri (Sigourney Weaver) - con gái của tiến sĩ quá cố Grace Augustine. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình không kéo dài khi con người quay trở lại để báo thù.

Với "Avatar: The Way of Water", chúng ta đã thấy sức sáng tạo của James Cameron và ê-kíp. Khán giả được biết rằng trên hành tinh Pandora còn rất nhiều thứ có thể khám phá mà chưa được giới thiệu.

Các tộc người mới và những tài nguyên vô hạn trên Pandora mà chúng ta chỉ được biết khi xem phim. Vì vậy, việc mở rộng thương hiệu ra 5 phần nhưng vẫn hút khách thực sự đã nằm trong tính toán của James Cameron. Khả năng cao người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng một góc khác không kém phần hấp dẫn của Pandora trong thời gian sắp tới.