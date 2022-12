Yoo In Na, Yoon Hyun Min đóng phim lãng mạn mới

Yoo In Na, Yoon Hyun Min xác nhận đóng chính phim “Bo Ra! Deborah” của ENA.



Yoo In Na đóng phim mới. Ảnh: AFP

“Bo Ra! Deborah” là phim hài lãng mạn kể về câu chuyện tình yêu của huấn luyện viên hẹn hò Deborah và Soo Hyuk thờ ơ, người đấu tranh với tình yêu.

Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Tae Gon của “Mad for Each Other”, “Diary of a Prosecutor”, “Hello, My Twenties” 1, 2 và được chấp bút bởi biên kịch Ah Kyung, người đã viết “Mad for Each Other”. Trước đó, Chansung của 2PM và Sojin của Girl's Day cũng đã được tiết lộ sẽ tham gia bộ phim.

Theo Newsen đưa tin ngày 5.12, Yoo In Na, Yoon Hyun Min và Joo Sang Wook sẽ đóng vai chính trong bộ phim. Cụ thể, Yoo In Na sẽ hóa thân thành huấn luyện viên hẹn hò Deborah, một người có ảnh hưởng trong hẹn hò.

Cô dí dỏm, trung thực và thậm chí còn là một tác giả có tiểu thuyết bán chạy nhất về các mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, mặc dù luôn chân thành trong việc hẹn hò, song cô không có tầm nhìn xa về các mối quan hệ của chính mình và còn bị phản bội.

Chia sẻ về vai diễn mới, nữ diễn viên nói: “Tôi rất vui và phấn khích. Tôi hy vọng sẽ có nhiều liên hệ, cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giới thiệu một dự án tuyệt vời, vì vậy hy vọng các bạn sẽ mong chờ khi phim lên sóng”.

Trong khi đó, Yoon Hyun Min sẽ đóng vai nhà lập kế hoạch xuất bản gai góc nhưng quyến rũ Lee Soo Hyuk. Anh đam mê trong công việc nhưng lại thờ ơ trong tình yêu,

Dù vậy, đôi khi, Lee Soo Hyuk tỏ ra là một người theo chủ nghĩa lý tưởng khi hẹn hò, nhưng ở một số thời điểm, anh lại tỏ ra không tin vào tình yêu. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn ở chính con người anh. Nhưng khi gặp được Deborah, anh bắt đầu thay đổi và trở nên gắn bó hơn với cô.

Chia sẻ cùng Newsen về dự án mới, Yoon Hyun Min bày tỏ: “Tôi rất biết ơn khi có thể trở lại với một dự án mới sau một thời gian dài. Thật vinh dự khi có thể làm việc cùng với các diễn viên tuyệt vời và đội ngũ sản xuất ở một kịch bản xuất sắc. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đóng phim hết sức mình”.

Phim “Bo Ra! Deborah” dự kiến phát sóng vào năm 2023.