Song Hye Kyo tạo hình lạnh lùng, nham hiểm trong phim mới

"The Glory" với sự góp mặt của Song Hye Kyo trở thành phim truyền hình được chờ đợi vào cuối năm nay.

Ảnh: Ảnh cắt từ video

Ngay từ khi nhà sản xuất công bố teaser của "The Glory", nhan sắc của Song Hye Kyo nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút và độ nhận diện cao với công chúng.

Trong lần trở lại này, Song Hye Kyo vào vai nữ chính Moon Dong Eun, đóng cặp với Lee Do Hyun - nam diễn viên trẻ thủ vai Joo Yeo Jung.

Từ hình tượng thanh lịch, quý phái, mỹ nhân phim "Hậu duệ mặt trời" trở nên gai góc và sắc sảo hơn trong tạo hình tóc ngắn. Ánh mắt và khí chất của Song Hye Kyo trong teaser nhận phản ứng tích cực từ khán giả.

Song Hye Kyo biến hóa cảm xúc, đầy thù hận trong siêu phẩm báo thù “The Glory“. Ảnh: Ảnh cắt từ video Nhan sắc của Song Hye Kyo ở tuổi 41 vẫn khiến người xem phải trầm trồ. Ảnh: Ảnh cắt từ video

Trong đoạn video "nhá hàng" của phim, Moon Dong Eun của Song Hye Kyo xuất hiện với vẻ mặt tăm tối, lạnh lùng có chút nham hiểm khi quyết tâm đòi lại những gì cô đã mất.

Nữ diễn viên thể hiện đa dạng sắc thái của nhân vật, từ kìm nén, uất ức đến vỡ òa.

Mọi thứ bắt đầu với lời kể của Moon Dong Eun: "Một số nỗi hận giống như khao khát. Không thể thoát khỏi nó".

Khi cô bắt đầu lao vào kế hoạch trả thù đầy đau khổ, Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) đã nói: "Hãy tiếp cận một cách từ từ nhưng quyết liệt". Vẫn chưa rõ lời thoại lấp lửng của nam chính là muốn giúp Dong Eun thực hiện kế hoạch trả thù hay khuyên cô buông bỏ đau đớn dày vò nhiều năm.

“The Glory” là câu chuyện về một người từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Sau này, khi trở thành một giáo viên chủ nhiệm, nạn nhân này đã trả thù những kẻ bắt nạt mình.

Bộ phim được chấp bút bởi Kim Eun Sook, biên kịch của các bộ phim truyền hình ăn khách như “Goblin”, “Hậu duệ mặt trời”, “Những người thừa kế” và “Khu vườn bí mật”.

Tác phẩm được kì vọng là màn lột xác của Song Hye Kyo sau một loạt dự án không thành công, thiếu đột phá như "Encounter" hay "Now we are breaking up".