Quả cầu vàng 2023: Phim Quyết tâm chia tay của Thang Duy được đề cử

Phim “Quyết tâm chia tay” do Thang Duy, Park Hae Il đóng chính đã được đề cử tại giải Quả cầu vàng lần thứ 80.



Phim của Thang Duy và Park Hae Il nhận đề cử tại Quả cầu vàng. Ảnh: Nhà phát hành

Soompi đưa tin, vào ngày 12.12 (theo giờ địa phương), Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood đã công bố các đề cử cho Giải Quả cầu vàng 2023.

Đây là giải thưởng tôn vinh những thành tựu trong cả điện ảnh và truyền hình, được nhiều người coi là giải thưởng điện ảnh danh giá thứ hai tại Mỹ, sau Giải thưởng của Viện hàn lâm.

Theo đó, bộ phim “Quyết tâm chia tay” (Decision To Leave) của Park Chan Wook được đề cử cho Phim hay nhất (không nói tiếng Anh). Trước đây, giải thưởng được gọi là Phim hay nhất (nói tiếng nước ngoài).

Trước đó, năm 2020, “Ký sinh trùng” (Parasite) đã giành được giải thưởng vào năm 2020, trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành được Quả cầu vàng, trong khi “Minari” (Khát vọng đổi đời) đã giành được giải thưởng vào năm sau.

“Decision to Leave” đối đầu với các ứng cử viên khác là “All Quiet on the Western Front” (Đức), “Argentina, 1985” (Argentina), “Close” (Bỉ/Pháp/Hà Lan) và “RRR” (Ấn Độ).

Đầu năm nay, Park Chan Wook đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes cho “Decision to Leave”, bộ phim cũng mang về 6 giải, bao gồm cả Phim hay nhất - tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh năm nay.

“Decision to Leave” mở đầu bằng cái chết của một người đàn ông rơi xuống từ vách núi. Khi thanh tra cảnh sát Hae Joon (Park Hae Il) lần đầu gặp gỡ vợ của nạn nhân - Seo Rae (Thang Duy), cô không hề tỏ ra bất ngờ hay đau khổ trước cái chết của chồng mình.

Chính bởi thái độ và cách cư xử lạnh lùng, Seo Rae trở thành nghi phạm chính trong vụ án. Cô gái bí ẩn và kỳ lạ này lôi cuốn sự chú ý của Hae Joon. Từ đây, những cảm xúc và sự quan tâm nảy sinh giữa họ, vượt qua cả giới hạn của một thanh tra cảnh sát và nghi phạm giết người.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 sẽ được diễn ra tối 10.1.2023.