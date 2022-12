Ngô Thanh Vân bất ngờ dời ngày công chiếu 'Thanh Sói'

Thay vì ra rạp cuối tháng 12 này như kế hoạch ban đầu, Thanh Sói sẽ được nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cho trình làng ngay dịp Giáng sinh 23.12.2022.

Tối 19-12, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ khi đưa ra quyết định dời ngày khởi chiếu của Thanh Sói từ 30.12.2022 lên 23.12.2022. Nàng "đả nữ" háo hức cho biết cô đã chờ ngày “đứa con tinh thần” này ra mắt khán giả trong suốt 5 năm qua. Vì vậy, ở tư cách nhà sản xuất, Ngô Thanh Vân muốn thay đổi lịch phim ra rạp để sớm phục vụ khán giả trong dịp Giáng sinh đang cận kề.

Poster mới nhất của Thanh Sói. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ thêm về việc thay đổi lịch ra rạp vào phút chót, Ngô Thanh Vân cho biết cô mong khán giả có nhiều thời gian hơn để xem bộ phim này trước khi chuẩn bị cho những việc bận rộn cuối năm đón tết. Đây được xem là quyết định khá liều lĩnh của ê-kíp Thanh Sói khi "cơn lốc" Avatar: The way of water hiện vẫn đang chiếm lĩnh các suất chiếu tại rạp và được khán giả Việt hết sức yêu thích. Ngoài ra, với lịch chiếu mới như trên, Thanh Sói cũng sẽ ra rạp cùng thời gian với Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái của đạo diễn Lê Bình Giang.

Trong dịp này, Ngô Thanh Vân cũng hé lộ thêm nhiều phân cảnh hành động đặc sắc trong Thanh Sói. Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự góp mặt của Ngô Thanh Vân trong bộ phim cũng đang gây tò mò lớn cho người hâm mộ. Sau khi xuất hiện chớp nhoáng trong trailer, hình tượng mới của Ngô Thanh Vân trong Thanh Sói giờ đã được công bố rõ ràng hơn. Với kiểu tóc xoăn cổ điển, sắc diện lạnh băng cùng khả năng dùng súng điêu luyện, nhiều người đồn đoán Ngô Thanh Vân sẽ vào vai bà trùm phản diện hoặc chị đại của bộ ba bông hồng thép Bi - Thanh - Hồng. Có khán giả còn đoán đây là Hai Phượng thời trẻ.

Cận cảnh tạo hình của Ngô Thanh Vân trong Thanh Sói. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện của Thanh Sói - Cúc dại trong đêm xoay quanh hành trình đầy bi kịch của Bi (Đồng Ánh Quỳnh). Tuổi thơ bất hạnh và là nạn nhân của bạo lực gia đình đã ám ảnh khiến Bi từ bỏ gia đình để sống lưu lạc. Lang bạt giang hồ, cô đã gặp gỡ và “kết nghĩa" chị em cùng Thanh (Tóc Tiên) và Hồng (Rima Thanh Vy). Bộ ba "đả nữ" cùng truy tìm tên tay chơi tàn nhẫn Hải "chó điên" (Thuận Nguyễn) và các đàn em - vốn là nỗi sợ hãi với mọi cô gái nhà lành.

Thanh Sói hứa hẹn sẽ mang đến những pha hành động nặng đô chuẩn Hollywood. Ảnh: ĐPCC Các diễn viên tham gia bộ phim đều phải trải qua nhiều tháng rèn luyện thể lực, võ thuật vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: ĐPCC

Với Thanh Sói, yếu tố hành động và kỹ xảo được Ngô Thanh Vân đầu tư kỹ lưỡng, có sự kết hợp cùng các chuyên gia từ Hollywood. Ngô Thanh Vân cho biết: “Vân muốn tạo một bước tiến và ấn tượng mới nên vô tình làm khó khăn cho team sản xuất. Bởi vì những điều kiện Vân đưa ra chưa từng có ai làm trước đây. Nếu được đầu tư đúng cách thì những thước phim hành động của Việt Nam sẽ không thua gì các quốc gia trên thế giới”.

Thanh Sói - Cúc dại trong đêm sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 23.12.2022.