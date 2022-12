Báu vật nhan sắc như Song Hye Kyo liệu có thể lột xác?

Ở tuổi 41, Song Hye Kyo đứng trước cơ hội lột xác và làm mới bản thân sau hàng chục năm gắn liền với các bộ phim tình cảm lãng mạn.



Song Hye Kyo và Lee Do Hyun sẽ góp mặt trong "The Glory". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Song Hye Kyo luôn được mệnh danh là “nữ hoàng phim tình cảm” của màn ảnh xứ Hàn. Suốt sự nghiệp, cô tham gia hàng loạt các dự án điện ảnh, truyền hình về chủ đề tình yêu, vào vai một cô gái đẹp có vết thương lòng thầm kín.

Trong "Soonpoong Clinic", cô non nớt và ngây thơ. Với "Trái tim mùa thu", khán giả thấy một Eunseo mơ mộng và dịu dàng. Các tác phẩm sau này của Song Hye Kyo như "All In”, "Full House”, "Hậu duệ mặt trời" cũng cùng một kiểu nhân vật, không có nhiều đột phá.

Từ một thời điểm nào đó, Song Hye Kyo gắn liền với hình ảnh mỹ nữ sang trọng, thanh lịch. Theo Soompi, khi các nữ diễn cùng thời như Son Ye Jin, Jun Ji Hyun hay Gong Hyo Jin thể hiện sự biến hóa trong diễn xuất, Song Hye Kyo chỉ đứng yên.



Song Hye Kyo dường như bị đóng khung trong thể loại phim tâm lý tình cảm. Ảnh: Nhà sản xuất phim cung cấp

3 năm sau cuộc ly hôn chấn động với Song Joong Ki, Song Hye Kyo chọn bộ phim "Now we are breaking up" để tái xuất màn ảnh. Cô tiếp tục vào vai một nhà thiết kế xinh đẹp, có những tổn thương vì tình yêu. So với tác phẩm trước đó "Encounter", nhân vật của cô bị chê tẻ nhạt, một màu.

Được biết đến là mỹ nhân hàng đầu làng giải trí, Song Hye Kyo lại có màn trở lại đáng thất vọng trong. "Now we are breaking up" chỉ đạt mức rating (tỉ suất người xem) dao động từ 6,4 - 8,0%.

Đây không phải là con số quá thấp nhưng khiêm tốn hơn hầu hết các phim cuối tuần của đài SBS, thua xa thành tích của "Penthouse 3" và "One The Woman" lên sóng cùng năm.

Trên các diễn đàn, khán giả tranh cãi về diễn xuất và đặc biệt là khả năng nói tiếng Pháp của Song Hye Kyo. Nhiều người cho rằng do các nhân vật mỹ nhân 41 tuổi đảm nhận đều có chung mô-tip, họ không thể thấy được sự đổi mới và linh hoạt từ cô.

Sau thất bại liên tiếp của Encounter và Now we are breaking up, Song Hye Kyo đã chọn một kịch bản về câu chuyện báo thù đầy uất hận, nhiều góc tối.

Cô sẽ vào vai Moon Dong Eun và đóng cặp với Lee Do Hyun trong “The Glory”. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về một người từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Sau này, khi trở thành một giáo viên chủ nhiệm, nạn nhân này đã trả thù những kẻ bắt nạt mình.

Bộ phim được chấp bút bởi Kim Eun Sook, biên kịch của các bộ phim truyền hình ăn khách như “Goblin”, “Hậu duệ mặt trời”, “Những người thừa kế” và “Khu vườn bí mật” và đạo diễn Ahn Gil Ho của "Hạnh phúc", "Khu rừng bí mật”, “Hồi ức về Alhambra,” và “Hồ sơ tuổi trẻ".

Về nhân vật của mình, Song Hye Kyo chia sẻ: “Vì cô ấy là một nhân vật cần rất nhiều sự cảm thông nên tôi không cố miêu tả để cô ấy trở nên đáng thương". Vì vậy, nữ diễn viên chú ý hơn đến giọng điệu và tốc độ nói để lột tả nội tâm nhân vật.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo chia sẻ đây là một vai diễn rất đặc biệt với cô vì độ thử thách cao. “Đây là bộ phim truyền hình báo thù đầu tiên mà tôi từng tham gia. Nhân vật nữ chính trong phim có bản tính, sắc thái hoàn toàn trái ngược với những vai diễn trước đây của tôi. Vì vậy, tôi rất mong chờ mình có thể tìm thấy nhiều biểu cảm, cách thể hiện nhân vật mới lạ thông qua bộ phim lần này”.

Khi nhà sản xuất công bố teaser của "The Glory", Song Hye Kyo đã trở thành tâm điểm chú ý. Từ hình tượng thanh lịch, quý phái, mỹ nhân phim "Hậu duệ mặt trời" trở nên gai góc và sắc sảo hơn trong tạo hình tóc ngắn.

Trong đoạn video "nhá hàng" của phim, Moon Dong Eun của Song Hye Kyo xuất hiện với vẻ mặt tăm tối, lạnh lùng, nhiều toan tính.

Tờ Soompi nhận định, giờ đây Song Hye Kyo đã quyết định thử một "bộ trang phục" mới, mạo hiểm và liều lĩnh hơn.

Khán giả và giới chuyên môn đang chờ màn thay đổi hình tượng của "biểu tượng nhan sắc" Hàn Quốc.