VTV Awards 2022 công bố đề cử hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" và "Hình ảnh lan tỏa"

Ngày 12-10, VTV công bố hai đề cử cuối cùng của giải thưởng Ấn tượng VTV-VTV Awards 2022: Phim truyền hình ấn tượng và Hình ảnh lan tỏa, danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung những đề cử mới đến hết ngày 30/11/2022. 20h cùng ngày, Ban tổ chức chính thức mở cổng bình chọn trên ứng dụng VTVGo.

Hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" tại VTV Awards 2022

Những bộ phim xuất hiện trong hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" cho thấy trong năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam chú trọng xây dựng một thực đơn phim vừa có sự đa dạng về thể loại, vừa hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau nhằm tạo nên sự mới mẻ, cuốn hút qua từng dự án phim ra mắt.

Phim về đề tài gia đình tạo sức hút với: Anh có phải đàn ông không?, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Thông gia ngõ hẹp và Thương ngày nắng về. Khai thác đề tài gần gũi với cuộc sống, sự góp mặt của dàn diễn viên giàu thực lực, mỗi phim khai thác một góc nhìn riêng, qua đó gửi tới khán giả thông điệp ý nghĩa về tình thân.



hững bộ phim xuất hiện trong hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" tại VTV Awards 2022. Ảnh: BTC

Ở dòng phim cảnh sát hình sự, công an, 3 bộ phim: Phố trong làng, Mặt nạ gương, Đấu trí có những cách tiếp cận riêng và đều tạo dấu ấn khi đang phát sóng. Đáng chú ý, hình ảnh các chiến sĩ công an được khắc họa đậm nét trong các nhiệm vụ đặc thù khác nhau: Phố trong làng với câu chuyện các chiến sĩ công an chính quy về xã đấu tranh chống tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội, Đấu trí là cuộc đấu tranh cam go của các chiến sĩ công an kinh tế với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu…

Hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" năm nay có tới 3 phim về đề tài người trẻ trên hành trình lập nghiệp, trưởng thành: 11 tháng 5 ngày, Lối về miền hoa và Gara hạnh phúc. Điểm chung thú vị của cả ba bộ phim đó là cùng khai thác yếu tố hài hước, truyền tải thông điệp vào đời của những người trẻ hôm nay: dẫu trải qua nhiều va vấp, sóng gió, gian nan nhưng họ biết sống vì nhau, trân trọng tình thân và hướng tới những điều tốt đẹp phía trước.

Hai bộ phim tạo điểm nhấn ở hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" là 11 tháng 5 ngày và Thương ngày nắng về, khi cùng chia sẻ vị trí cao nhất Cánh diều vàng 2021. Tuy nhiên, với sự tham gia bình chọn của khán giả bên cạnh đánh giá của Hội đồng chuyên môn, mỗi đề cử của giải thưởng Ấn tượng VTV-VTV Awards 2022 đều là một ẩn số.

Hạng mục "Hình ảnh lan tỏa" tại VTV Awards 2022



Hai đề cử ở hạng mục "Hình ảnh lan tỏa" cùng truyền tải thông điệp "tự hào Việt Nam": Mong mỏi cuối đời của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập.

Học tập Bác từ những điều giản dị kể những câu chuyện về tình yêu của một người nước ngoài dành cho Việt Nam, tình cảm của một người Việt Nam sống ở nước ngoài hướng về Bác Hồ.

Đề cử: "Bình yên con nhé", đơn vị sản xuất: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Chiếm tỷ lệ áp đảo trong danh sách đề cử là hình ảnh về những nhân vật truyền cảm hứng với nghĩa cử đẹp, vì cộng đồng như: Người hùng trong lòng nhân dân (các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ).

Nhân viên đường sắt cứu người đàn ông thoát chết: là khoảnh khắc được camera giám sát tại thuộc phường Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ghi lại vào 19h35 ngày 5/7. Nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Văn Tài đã lao vào cứu người đàn ông ngã vào đường ray tàu hỏa khi đã không còn tỉnh táo do uống bia rượu.

Thầy Đinh Minh Nhật - người từ chối mổ u não, nuôi 131 đứa con hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai.

Chuyện bất ngờ về lái xe công nghệ xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc.

Nâng niu đưa chữ tới trường là câu chuyện về sự tận tụy với nhân dân của các chiến sĩ công an xã Ba Lế, Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, đề cử "Khoảnh khắc tuyệt đẹp": Cá voi săn mồi ven biển Đề Gi, Bình Định với hình ảnh thiên nhiên sống động và tươi đẹp góp thêm một màu sắc cho hạng mục Hình ảnh lan tỏa, giải thưởng Ấn tượng VTV-VTV Awards 2022.

VTV Awards 2022 chính thức mở cổng bình chọn

Cùng ngày công bố 2 hạng mục cuối, VTV chính thức mở cổng bình chọn giải thưởng Ấn tượng VTV-VTV Awards 2022 trên ứng dụng VTVGo với 2 vòng bình chọn:

Vòng 1 từ 20h ngày 12/10/2022 đến hết 12/12/2022. Kết thúc bình chọn, 5 đề cử có tổng điểm bình chọn cao nhất từ Hội đồng chuyên môn VTV và khán giả sẽ lọt vào vòng 2.

Vòng 2 từ ngày 15/12/2022 đến hết 30/12/2022. Từ 5 đề cử, khán giả, Hội đồng chuyên môn VTV và các nhà báo, nghệ sĩ, đạo diễn uy tín sẽ tìm ra top 3 đề cử. Top 3 của các hạng mục sẽ tham dự Lễ trao giải Ấn tượng VTV-VTV Awards 2022, truyền hình trực tiếp ngày 01/01/2023 trên kênh VTV1.