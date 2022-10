Netflix đã gỡ bỏ phim "Little Women" vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam

(GLO)- Đại diện Netflix xác nhận đã gỡ bỏ phim Hàn "Little Women" khỏi nền tảng ứng dụng này tại Việt Nam, theo yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

Little Women bị gỡ khỏi Netflix Việt Nam sau khi cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu. Ảnh nguồn internet

Người phát ngôn của Netflix tại Việt Nam cho biết vào chiều 6-10 rằng: Căn cứ theo văn bản yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) tại Việt Nam, chúng tôi đã gỡ phim Little Women (Ba chị em) khỏi Netflix ở Việt Nam.

Trước đó, sau khi tập 5 phim Little Women được phát trên Netflix, liên quan đến những câu thoại về các cựu binh Hàn Quốc tại Việt Nam đã xuất hiện trào lưu phản đối trên mạng xã hội đối với bộ phim. Đặc biệt là sau khi tập 7 và 8 của phim được phát hành, làn sóng phản đối càng lên cao, khi nội dung phim có những câu thoại như một người lính Hàn Quốc có thể hạ 20, thậm chí 100 người lính Việt Nam.

Trả lời báo chí chiều 6-10, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết: Phim Little Women vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc Việt Nam và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí. Với những vi phạm đó, ngày 4-10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Netflix gỡ bộ phim này ra khỏi kho ứng dụng trên.

Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm: "Phía Netflix đã hoàn tất việc loại bỏ nội dung vi phạm vào 15 giờ ngày 6-10. Netflix cho biết vẫn luôn tôn trọng, tuân thủ pháp luật, các cam kết về việc xử lý nội dung vi phạm. Tuy nhiên, với số lượng phim quá lớn, họ thừa nhận vẫn còn sai sót. Đơn vị cho biết sẽ tăng cường tự kiểm duyệt, hạn chế tối đa sai sót".

Trước Little Women, tháng 7-2021, Netflix buộc phải gỡ 6 tập Pine Gap-series gián điệp-sau khi cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Cũng trên kho ứng dụng này, tháng 7-2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cũng đã cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò". Tháng 8-2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) cũng có vi phạm tương tự được xử lý phù hợp.

Netflix là dịch vụ phát hành phim trực tuyến hàng đầu thế giới. Năm 2020, do nhu cầu giải trí ở nhà của khán giả vì đại dịch, công ty này lần đầu đạt 200 triệu thuê bao.