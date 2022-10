Loạt phim chuẩn bị đổ bộ dịp Halloween

Dịp Halloween hàng năm luôn là mùa đổ bộ của hàng loạt những bộ phim kinh dị, giật gân đặc sắc, đem lại nhiều trải nghiệm điện ảnh “rung động con tim” cho các khán giả. Tuy nhiên, kệ phim tuần này cũng không thiếu các sự lựa chọn đa dạng thể loại khác dành cho người xem mọi lứa tuổi. Cùng điểm qua những cái tên sẽ ra rạp mùa Halloween năm nay.



Bom tấn kinh dị dịp Halloween năm nay. Ảnh: NSX

Prey For The Devil

Bộ phim do hãng Lionsgate đình đám sản xuất - “Prey For The Devil” (Mồi quỷ dữ) lấy đề tài trừ tà, trục quỷ, có bối cảnh quỷ dị tại trường Công giáo St. Michael the Archangel. Đây là nơi những nạn nhân bị quỷ ám nghiêm trọng được chăm sóc đặc biệt. Nhân vật chính của phim - xơ Ann trở thành “nữ sinh” đầu tiên trong lớp học về thuật trừ tà của các cha xứ. Theo thông lệ, công việc này vốn chỉ dành cho nam giới.

Đặc biệt, cô tạo lập được mối quan hệ gần gũi với Natalie, một trong những nạn nhân quỷ ám nghiêm trọng nhất. Trong số tất cả các cha xứ tập sự, cô lại là người duy nhất có khả năng trấn an Natalie khi con quỷ trong cô bé thức giấc. Nữ tu sĩ trẻ phải tìm ra đáp án cho câu hỏi: Con mồi thực sự mà quỷ dữ nhắm đến là ai? Phim đào sâu vào những vụ quỷ ám với những nạn nhân khác biệt, nhưng có chung một mối liên hệ bí ẩn. Mỗi vụ trục quỷ giống như việc bước vào một trận chiến, và cùng xơ Ann, khán giả như được tận mắt chứng kiến những trận chiến ghê rợn này.

Virus cuồng loạn

Bộ phim Việt “Virus cuồng loạn” ra rạp cùng ngày, kể về một đoàn phim đang quay tác phẩm về đề tài zombie, thì không ngờ lại gặp phải thảm họa zombie. Cả đoàn phải đấu tranh để sống sót và chạy trốn khỏi mối nguy đe dọa mạng sống.

Nghi thức cấm

Cũng ở thể loại kinh dị, bộ phim Malaysia theo chân nhân vật Jules có khả năng cảm nhận chuyện tâm linh, dắt dắt nhóm bắt ma tìm hiểu một căn nhà ma ám. Không ngờ họ vô tình chọc giận một thế lực quái ác vượt ngoài tầm hiểu biết của chính mình.

Đặc vụ xuyên quốc gia

Nếu như không thích thể loại kinh dị, khán giả cũng có thể lựa chọn bộ phim hài - hành động của Hàn Quốc “Đặc vụ xuyên quốc gia”. Bộ phim có sự góp mặt của Hyun Bin, Yoo Hae Jin, Yoona; theo chân đặc vụ Triều Tiên Cheol-ryung quay trở lại Nam Hàn để đánh sập một tổ chức tội phạm quốc tế. Anh hợp tác với một đặc vụ người Hàn, Kang Jin-tae, nhưng cả 2 lại vướng vào cuộc điều tra với FBI.

Gulliver du ký

Bộ phim thiếu nhi hiếm hoi ra rạp trong tuần lễ Halloween, “Gulliver du ký” kể về nhà du hành và thám hiểm thế giới Gulliver được mời quay trở lại Lilliput - thị trấn tí hon trước đây đã được anh cứu khỏi hạm đội kẻ thù. Cùng lúc đó, kẻ thù của Lilliput lại đe dọa xứ sở này thêm một lần nữa.

Ngoài ra, các bộ phim mới ra mắt tuần trước đó như bom tấn hành động - siêu anh hùng “Black Adam”, với diễn viên Dwayne Johnson (The Rock) thủ vai chính; hay phim hài - tình cảm “Tấm Vé Đến Thiên Đường” có sự tham gia của George Clooney và Julia Roberts cũng sẽ là những lựa chọn hàng đầu của nhiều khán giả.