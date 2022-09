Phim Việt mùa cuối năm nhuốm màu giật gân, kinh dị

Một cách trùng hợp, 3 dự án phim Việt tiêu biểu đang “xếp hàng” chờ ra rạp trong 4 tháng cuối năm 2022 đều mang màu sắc u tối và đánh động vào nỗi sợ, lòng thù hận của con người.

Những bộ phim xác định ra rạp trong 4 tháng cuối năm 2022 đều mang màu sắc giật gân, kinh dị. Ảnh: ĐPCC

Mười: Lời nguyền trở lại

Cuối tháng 9 năm nay, huyền thoại của dòng phim kinh dị Việt Nam - ma Mười sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng. Thời điểm năm 2007, phim Mười từng tạo nên cơn sốt khi đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở một tác phẩm kinh dị. Bộ phim gây ấn tượng cho người xem bằng nội dung kịch tính, những phân cảnh bạo liệt, ghê rợn chưa từng thấy trước đó. Câu chuyện về hồn ma cô gái trẻ bị phụ bạc trú ngụ trong bức chân dung quay về trả thù vẫn còn gây ám ảnh cho khán giả cho đến thời điểm hiện tại.

Poster chính thức của Mười: Lời nguyền trở lại. Ảnh: ĐPCC

Phải mất đến 15 năm sau, phần hai của Mười mới được ra mắt khán giả với cái tên Mười: Lời nguyền trở lại. Dự án tiếp nối này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi hội tụ những tên tuổi “khủng” trong làng điện ảnh Việt. Sự trở lại của bộ ba Anh Thư, Hồng Ánh, Bình Minh đã tạo được hiệu ứng truyền miệng không hề nhỏ cho Mười 2.

Đặc biệt, bộ phim cũng đánh dấu màn tái xuất của Anh Thư ở lĩnh vực điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng showbiz Việt. Tuy nhiên, vị trí nữ chính của Mười: Lời nguyền trở lại đã được trao cho Chi Pu. Từng gây ấn tượng với vai diễn khó trong Chị chị em em, Chi Pu được kì vọng sẽ mang đến cho Mười một làn gió mới lạ và phù hợp với tinh thần của thời đại. Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ như Rima Thanh Vy và Tôn Kinh Lâm.

Bộ ba Hồng Ánh, Anh Thư cùng Bình Minh tái xuất trong phim Mười phần 2 khiến khán giả hào hứng. Ảnh: ĐPCC Hồn ma Mười liệu có lần nữa thành công khuấy đảo thị trường phim Việt như từng làm 15 năm trước?. Ảnh: ĐPCC

Thời gian gần đây, những hình ảnh của Mười: Lời nguyền trở lại được hé lộ thông qua poster, teaser, trailer đều được khán giả đón nhận tốt. Có thể thấy, câu chuyện đã được mở sang một hướng đi mới nhưng vẫn duy trì được sự liên đới đặc biệt với mối thâm thù trong quá khứ của Mười. Chỉ riêng trailer cũng đã khiến người xem phải thót tim với khung cảnh rùng rợn nơi nhà hoang cùng những pha hù dọa, trục vong đầy kinh dị.

Đạo diễn Hằng Trịnh cho biết ê-kíp không chỉ muốn hù dọa khán giả bằng một câu chuyện ma, mà còn muốn thông qua đó nói lên sự nghiệt ngã của ái tình cùng nỗi lòng, bi kịch của những người phụ nữ mắc kẹt trong thù hận. Mười: Lời nguyền trở lại sẽ được công chiếu vào 30.9.2022.

Đảo độc đắc-Tử mẫu Thiên linh cái

Phần tiếp theo của phim kinh dị Thiên linh cái: Thất Sơn tâm linh dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay với tên gọi Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái. Vẫn được xây dựng dựa trên những giai thoại về loại bùa ngải Thiên linh cái nhưng kịch bản phần phim mới được hứa hẹn sẽ “tăng đô” tà ác và rùng rợn hơn gấp nhiều lần. Được biết, Tử mẫu Thiên linh cái là hình thức cao nhất và tàn bạo nhất của thể loại bùa ngải này.

Poster đầy tính quỷ dị của Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái. Ảnh: ĐPCC

Với thể loại tâm lý kinh dị đi cùng yếu tố tâm linh, Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái luôn gây được sự tò mò lớn mỗi khi tung hình ảnh “nhá hàng”. Câu chuyện của phần phim mới xoay quanh chuyến đi du lịch đầy bão táp của một nhóm bạn trẻ. Teaser cho thấy trong quá trình lưu lại hoang đảo, họ đã tình cờ phát hiện ra nơi chốn luyện bùa ngải của một pháp sư thời xa xưa. Từ đó, hàng loạt những tình huống, mâu thuẫn đã phát sinh trong nội bộ nhóm bạn. Những hiện tượng kì dị cùng sự xuất hiện của những “khách mời” quỷ dị càng khiến cho chuyến đi thêm kinh hoàng.

Một hình ảnh rùng rợn trong trailer phim. Ảnh: Facebook phim

Có thể thấy, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lê Bình Giang, Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái sẽ được đẩy lên đến mức tận cùng của nỗi sợ và cái ác. Từ trước đến nay, Lê Bình Giang vẫn luôn được xem là đạo diễn dám mạnh tay với bạo lực và chất liệu rùng rợn thông qua các tác phẩm điện ảnh của mình. Những bóng hình quỷ quyệt, đạo bùa, thần chú, xác chết, máu và những tiếng thét thất thanh được hé lộ trong teaser, trailer đã mang đến cho khán giả những hình dung ban đầu đầy ám ảnh về Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái.

Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng về thứ bùa ngải đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Ảnh: Facebook phim

Song song với hiệu ứng hình ảnh, âm thanh rợn tóc gáy, Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái còn được nhiều người mong chờ nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ nổi trội như: Hoa hậu Tiểu Vy, Sam, Minh Dự, Lan Phương, Trần Phong, Trần Nghĩa... Phim dự kiến công chiếu vào 14.10.2022.

Cô gái từ quá khứ

Khác với nỗi sợ được gieo rắc từ những thế lực tâm linh như hai phim kể trên, Cô gái từ quá khứ lại xoáy sâu vào tội lỗi và những ngóc ngách sâu xa trong tâm lý con người. Đây là đứa con tinh thần mới nhất đến từ Bảo Nhân và Namcito, đóng vai trò phát pháo khai màn cho dự án điện ảnh dài hơi Vũ trụ mỹ nhân của bộ đôi đạo diễn. Cô gái từ quá khứ cũng là bộ phim đầu tiên của Bảo Nhân - Namcito được định vị thuộc thể loại tâm lý - giật gân.

Cô gái từ quá khứ được hứa hẹn sẽ rất u tối và nặng tâm lý. Ảnh: ĐPCC

Vẫn lấy nhân vật Ms.Q (Ninh Dương Lan Ngọc) của Gái già lắm chiêu làm trung tâm nhưng Cô gái từ quá khứ lại vạch ra một trang “lịch sử” mà khán giả chưa từng biết đến về ngôi sao nức tiếng showbiz này. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và viên mãn trong tình yêu, cuộc sống của Ms.Q bỗng chốc đảo lộn bởi sự xuất hiện của Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn). Thông qua những chi tiết được hé lộ trong poster, first-look, có thể thấy giữa hai cô gái này tồn tại một mối thâm thù đầy oan nghiệt. Và những bí mật kinh hoàng trong quá khứ của họ đang chực chờ để hiển lộ.

Kaity Nguyễn với bộ dạng máu lạnh trong first look của Cô gái từ quá khứ. Ảnh: ĐPCC

Khán giả cũng rất bất ngờ với độ táo bạo và u tối trong tác phẩm điện ảnh mới của Bảo Nhân và Namctio. First look của phim thậm chí gây sốc với những hình ảnh đầy máu me, bạo lực giữa hai nhân vật nữ chính. Đặc biệt, nhân vật Quỳnh Yên của Kaity Nguyễn còn được xây dựng dựa trên hình mẫu Femme fatale (người đàn bà nguy hiểm) máu lạnh và đầy nham hiểm. Điều này mang đến cho thị trường phim Việt một màu sắc rất mới lạ.

Cô gái từ quá khứ được kì vọng nhiều khi sở hữu hai gương mặt phòng vé là Lan Ngọc và Kaity Nguyễn. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh hai nàng ngọc nữ màn ảnh Việt là Lan Ngọc và Kaity Nguyễn, Cô gái từ quá khứ còn có sự tham gia của hai tên tuổi bảo chứng là NSND Lê Khanh và NSƯT Hữu Châu. Hiện tại, dù đang trong giai đoạn đầu của quá trình quảng bá nhưng Cô gái từ quá khứ đã tạo được sự tò mò lớn từ giới mộ điệu điện ảnh. Cô gái từ quá khứ sẽ chính thức “trình làng” khán giả Việt vào 18.11.2022.