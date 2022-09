Lý Hải, Trương Ngọc Ánh nói gì về 'hiện tượng' làm phim ngắn khung hình dọc?

Tại Liên hoan phim ngắn TikTok 2022, loạt tên tuổi của làng điện ảnh Việt như: Lý Hải, Nguyễn Quang Dũng, Trương Ngọc Ánh, Phan Gia Nhật Linh… cùng tề tựu để “cầm cân nảy mực”. Họ bàn luận sôi nổi về một cách làm phim mới lạ trong giới trẻ Việt Nam - làm phim với khung hình dọc.

Phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Phát triển Điện Ảnh - Hội Điện ảnh Việt Nam, TikTok tổ chức Liên hoan phim ngắn TikTok 2022. Hội đồng giám khảo là các gương mặt nổi trội của làng điện ảnh Việt như: Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Quyền Linh, đạo diễn Lý Hải, Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh, Trịnh Đình Lê Minh, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cùng nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm, biên kịch Bình Bồng Bột.

Với hoạt động chính là cuộc thi làm phim ngắn dạng dọc, TikTok Film Festival 2022 khuyến khích cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung yêu thích phim ảnh ghi lại, lan tỏa những thước phim ngắn về đề tài gia đình, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và các công cụ sáng tạo trên nền tảng.



Các giám khảo của cuộc thi phim ngắn TikTok 2022. Ảnh: BTC

Thông qua sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, các video giải trí ngắn với định dạng khung hình dọc đã không còn xa lạ với người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc một bộ phim ngắn được thực hiện bằng khung hình dọc vẫn là điều mới mẻ và gây tò mò, không chỉ với khán giả mà còn với giới làm phim “lão làng”. Tại sự kiện, các giám khảo đều rất hào hứng khi chia sẻ về vấn đề này.

Các thành viên hội đồng giám khảo đồng tình việc quay phim bằng khung hình dọc là một thách thức khá lớn cho các thí sinh. Theo như biên kịch Bình Bồng Bột nhận xét, nó sẽ “triệt tiêu cảnh toàn, đại cảnh” và đòi hỏi mọi thứ phải đi sâu vào tiểu tiết, cảm xúc của nhân vật. Là người từng trải nghiệm làm phim bằng khung hình dọc, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho rằng đây là cách làm phim “trông dễ mà không hề dễ”.



Làm phim ngắn định dạng dọc đang trở thành xu hướng sáng tạo mới. Ảnh: BTC

Tại sự kiện họp báo, các đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, nhà phê bình phim đã cùng đàm đạo về xu hướng làm phim bằng khung hình dọc. Ảnh: BTC

Về phía đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, anh nhận xét các phim ngắn được quay theo khung hình dọc đã mang đến một trải nghiệm mới, một góc nhìn khác lạ về khía cạnh kĩ thuật làm phim lẫn cảm xúc khi xem phim, tác động lớn đến sức sáng tạo của giới làm phim trẻ đương thời. “Tôi nghĩ nó đang trao cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn gen Z nhiều cơ hội hơn để chứng minh bản thân và tạo nên cuộc chơi mới của chính thế hệ các bạn”, đạo diễn Em và Trịnh nói.

Giám khảo Trương Ngọc Ánh thì thổ lộ lý do nhận lời chấm thi cũng vì tò mò được xem sức sáng tạo của các bạn trẻ có thể đạt được đến mức độ nào. Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Đây là năm thứ hai tôi chấm cuộc thi này rồi. Nó tạo cho tôi một góc nhìn rất khác. Làm việc trong ngành phim ảnh đã lâu nên Ánh đã quen với những gì truyền thống. Nên khi nghe làm phim dạng dọc thì rất tò mò xem các bạn trẻ có thể sáng tạo đến mức nào trong một khung hình chật, hẹp như vậy. Và quả thật, các bạn đã mang đến những tác phẩm rất thú vị”.



Lý Hải cùng bà xã Minh Hà tại sự kiện công bố Liên hoan phim ngắn TikTok. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, đạo diễn Lý Hải cho rằng hình thức thể hiện là rất quan trọng nhưng cảm xúc chân thành mới là yếu tố hàng đầu mà anh quan tâm khi ngồi ghế nóng cuộc thi. Lý Hải thổ lộ bên cạnh sự đột phá về kĩ thuật, anh mong muốn được tiếp nhận những bộ phim mà câu chuyện có thể chạm sâu vào trái tim.

Cũng tại họp báo TikTok Film Festival 2022, người tham dự có dịp được xem lại những phim ngắn định dạng dọc đình đám trong thời gian gần đây. Nổi bật nhất chính là phim Con cưng (The Golden Child) và chuỗi phim ngắn dài tập The Last Goodbye của Denis Đặng. Anh cũng tham gia ở vai trò cố vấn thí sinh ở cuộc thi phim ngắn TikTok năm nay.



Con cưng của Denis Đặng là một trong những phim ngắn định dạng dọc được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Ảnh: NVCC

Cuộc thi làm phim ngắn trong khuôn khổ TikTok Film Festival 2022 diễn ra từ 20.9-11.11.2022. Từ các phim ngắn tham gia tranh tài, hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 5 giải thưởng chính, một giải thưởng do khán giả bình chọn. Đặc biệt, 1 trong 6 phim thắng giải sẽ nhận được gói tài trợ sản xuất loạt phim gốc (Original Series) có giá trị lên đến 4 tỉ đồng với nhà tài trợ Galaxy Play.