Khán giả tranh cãi về tạo hình "Nàng tiên cá" mới của Disney

Đoạn teaser (quảng cáo) mới nhất của bộ phim "Nàng tiên cá" hiện đang gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Khán giả phản ứng gay gắt trước "Nàng tiên cá" phiên bản da màu của Disney. Ảnh: twitter

Sáng 10.9, Disney đã tổ chức sự kiện D23 Expo nhằm mục đích giới thiệu trước đến công chúng các bom tấn sắp ra mắt của hãng. Tại đây, nhà đài đã tung ra teaser đầu tiên của bộ phim "The Little Mermaid" (Nàng tiên cá) phiên bản live-action do diễn viên trẻ Halle Bailey thủ vai.

Mở đầu đoạn video là khung cảnh biển huyền ảo, nàng tiên cá Ariel xuất hiện cùng chú cá Flounder, bạn đồng hành của cô. Ở những giây cuối, Ariel đã cất giọng hát và thể hiện xuất sắc ca khúc "Part of your world" của Jodi Benson - ca khúc kinh điển của phiên bản hoạt hình năm 1989.

So với phần hình ảnh và âm nhạc đã gây được ấn tượng và nhận về nhiều lời khen thì công chúng lại tranh cãi về tạo hình của Nàng tiên cá Halle Bailey - một nàng tiên cá da màu.

Tạo hình gây tranh cãi của Nàng tiên cá Halle Bailey. Ảnh: CMH

Trong đoạn teaser, nàng tiên cá của Halle Bailey xuất hiện với làn da nâu và kiểu tóc tết dreadlock - đặc trưng của nhiều cô gái châu Phi. Đây được xem như là một "cải biên" chưa từng có của nhà Disney.

Đoạn teaser sau đó đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng.

Chỉ sau 2 ngày công chiếu, đoạn quảng cáo của "The Little Mermaid" đã thu về hơn 9 triệu lượt xem, hơn 300.000 lượt thích nhưng hơn 1,3 triệu lượt "dislike" (không thích). Và con số này ngày một tăng lên đến mức kênh YouTube của Walt Disney Studios phải ẩn số lượt dislike.

Số lượng người tỏ vẻ "bất mãn" về đoạn teaser của "Nàng tiên cá" ngày một tăng khiến Disney phải tạm thời ẩn số lượt dislike. Ảnh: CMH

Hầu hết ý kiến đều cho rằng tạo hình "Nàng tiên cá" da màu này của Disney là không tôn trọng nguyên tác. Halle Bailey tuy là một diễn viên trẻ xinh đẹp nhưng cô hoàn toàn không hợp hình tượng của Ariel.

"Tôi tôn trọng nhan sắc và giọng hát của Halle Bailey, nhưng "Nàng tiên cá" này thực sự hoàn toàn sai với nguyên tác”

"Đến trẻ em cũng không nhận ra đây là "Nàng tiên cá" mà chúng từng biết!"

Mặt khác, một số người lại bày tỏ sự hứng thú với nhân vật huyền thoại của Disney trong hình ảnh mới.

Họ cho rằng không phải tự nhiên Halle Bailey lại được chọn vào viên diễn để đời này. Ngoài nhan sắc lạ và giọng hát thiên phú, hẳn hãng Walt Disney phải còn dụng ý nào khác. Họ bày tỏ sự mong chờ được chiêm ngưỡng tài năng của nữ diễn viên 22 tuổi.

Một số cư dân mạng còn cho rằng vẻ đẹp của Halle Bailey không đủ tiêu chuẩn để thủ vai Ariel. Ảnh: AFP

Năm 2019, Disney từng gây tranh cãi vì lựa chọn Halle Bailey vào vai Ariel trong "The Little Mermaid". Nhiều người cho rằng hãng đang cố gắng "bình đẳng hóa" màu da của các công chúa Disney mà "phá hủy" nguyên tác.

Song có vẻ như Disney không bận tâm quá nhiều đến làn sóng dư luận mà vẫn một mực tiến hành thực hiện bộ phim.

"The Little Mermaid" (Nàng tiên cá) phiên bản live-action dự kiến được khởi chiếu vào tháng 5.2023.